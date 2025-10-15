Lahmacun – rețeta autentică a celei mai iubite pizza turcești

Lahmacun – rețeta tradițională turcească a celei mai iubite „pizza orientale”

Timp de preparare: 1 oră și 30 minute

Tip preparat: Mâncare tradițională / Street food

Bucătărie: Turcească – Levantină

Povestea unei rețete cu suflet: Lahmacun, „pizza turcească” cu istorie

În Turcia, Siria și Liban, Lahmacun este mult mai mult decât o mâncare stradală – este un simbol al ospitalității.

Numele său vine din arabă, lahm bi ajin, adică „carne cu aluat”. Se prepară de secole în cuptoare de piatră, iar aroma care iese din ele este pur și simplu irezistibilă.

Diferența față de pizza italiană?

Aluatul este extrem de subțire, fără brânză, iar toppingul este un amestec de carne tocată condimentată cu roșii, ardei, pătrunjel și condimente orientale.

Rezultatul este un preparat ușor, crocant, plin de savoare, care se servește cald, rulat cu felii de lămâie și frunze de pătrunjel.

Ingrediente pentru 6 porții

Pentru aluat:

500 g făină tip 650

300 ml apă călduță

1 linguriță zahăr

1 linguriță sare

1 pliculeț drojdie uscată (sau 25 g drojdie proaspătă)

2 linguri ulei de măsline

Pentru toppingul de carne:

400 g carne tocată de vită sau miel (tradițional se folosește amestecul)

1 ceapă mare, tocată mărunt

2 roșii bine coapte, curățate de coajă și tocate

1 ardei gras roșu, tocat fin

2 căței de usturoi pisați

1 legătură pătrunjel verde, tocat

2 linguri pastă de roșii

1 linguriță boia dulce

½ linguriță boia iute (opțional)

½ linguriță chimen măcinat

½ linguriță scorțișoară (opțional, pentru aromă orientală autentică)

sare și piper negru după gust

2 linguri ulei de măsline

Mod de preparare pas cu pas

1. Prepararea aluatului

Amestecă drojdia cu zahărul și puțină apă călduță. Las-o să se activeze 10 minute.

Într-un bol mare, pune făina și sarea, apoi adaugă drojdia activată, uleiul și restul de apă.

Frământă până obții un aluat moale, elastic și nelipicios. Acoperă-l cu un prosop și lasă-l să crească 45 de minute, într-un loc călduț.

2. Pregătirea toppingului

Într-un bol încăpător, amestecă toate ingredientele pentru umplutură: carnea tocată, legumele, pasta de roșii, condimentele și uleiul.

Amestecă bine cu mâna până când compoziția devine omogenă, fină, ușor cremoasă.

Secretul? Toppingul trebuie să aibă o textură aproape pastoasă, pentru a se întinde uniform pe aluat.

3. Modelarea și coacerea

Împarte aluatul crescut în 6 bile egale.

Întinde fiecare bilă într-o foaie foarte subțire, de 25–30 cm diametru (grosimea unei clătite).

Așază foaia pe o hârtie de copt, întinde un strat subțire din compoziția de carne pe toată suprafața, până aproape de margini.

Coace în cuptor preîncălzit la 250°C (sau la foc maxim), timp de 7–10 minute, până când marginile devin aurii, iar carnea e bine gătită.

4. Servirea – ritualul turcesc

Tradițional, Lahmacun se servește cald, stropit cu zeamă de lămâie, cu pătrunjel proaspăt, ceapă roșie și, uneori, frunze de mentă.

Se rulează ca o lipie și se mănâncă din mână, direct, fără tacâmuri.

Se pot adăuga și felii subțiri de roșii, castraveți murați sau iaurt natural rece.

Variante regionale

Gaziantep Lahmacun – cea mai faimoasă versiune, cu carne de miel, ardei roșu picant și pastă de ardei turcească (biber salçası).

İstanbul Lahmacun – mai blând, cu carne de vită și legume dulci.

Urfa Lahmacun – cu mai mult pătrunjel și note ușor afumate.

Sfaturi utile

Pentru un gust autentic, coace pe piatră de pizza sau într-un cuptor cu flacără .

Poți face toppingul cu o zi înainte – aromele se vor intensifica.

Dacă vrei o variantă vegetariană, înlocuiește carnea cu linte roșie fiartă și tocată fin cu legume.

Știai că...

Lahmacun are o valoare nutrițională echilibrată: oferă proteine din carne, carbohidrați din aluat și fibre din legume. Este o masă completă, ușoară, dar hrănitoare, ideală pentru prânz sau cină.

În Orient, este adesea servit cu un pahar de ayran (iaurt sărat bătut), pentru echilibru și prospețime.