Marry Me Chicken, declarația de dragoste culinară: Rețeta a devenit virală în toată lumea

Nu este doar un fel principal, ci o adevărată declarație de dragoste culinară. Crema fină de smântână, parmezanul sărat, roșiile uscate aromate și pieptul de pui fraged transformă bucătăria într-un restaurant de fine dining, iar casa într-un loc în care plutește un miros irezistibil.

Rețeta a făcut furori în Statele Unite, unde numele său amuzant — „puiul care te face să te măriți” — a stârnit curiozitate și a câștigat repede popularitate. În spatele renumelui stă însă un adevăr simplu: combinația perfectă de unt, usturoi, smântână și parmezan poate transforma un preparat obișnuit într-o experiență memorabilă.

Sfaturi pentru un „Marry Me Chicken” de nota 10

„Marry Me Chicken” este ușor de preparat și ideal pentru o cină romantică sau o masă în familie. Secretul stă în ingrediente de calitate și în gătirea corectă a puiului, astfel încât să rămână fraged și suculent. Sosul cremos, îmbogățit cu parmezan și roșii uscate, oferă un echilibru perfect între dulce, sărat și ușor acrișor, iar ierburile aromatice adaugă profunzime.

Pentru cei care vor o aromă mai intensă, roșiile uscate pot fi înlocuite cu roșii cherry coapte și câteva măsline negre. Dacă preferi un sos mai gros, poți adăuga extra parmezan sau poți reduce cantitatea de supă. Preparatul se păstrează la frigider până la două zile, iar sosul devine și mai bun după ce se așază.

Cum se servește cel mai bine

„Marry Me Chicken” se servește fierbinte, alături de paste scurte, orez alb sau piure cremos de cartofi. Garnitura trebuie să absoarbă sosul bogat și parfumat. Un pahar de vin alb sec sau rosé și o salată verde simplă completează perfect masa, scrie hellotaste.ro.

Rețeta de „Marry Me Chicken”

Ingrediente:

650 g piept de pui (aprox. 4 bucăți)

50 g făină

1 lingură ulei de măsline

3 căței de usturoi zdrobiți

150 g roșii uscate în ulei, scurse

1 linguriță oregano

2 lingurițe boia dulce

150 ml smântână pentru gătit (minim 30% grăsime)

200 ml supă de pui

50 g parmezan ras

15 g frunze proaspete de busuioc

Sucul de la jumătate de lămâie

Sare și piper după gust

Mod de preparare: