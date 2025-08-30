Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci zilnic ouă. Beneficii, riscuri și recomandări

Ouăle – mai mult decât o sursă de proteine

În perioada dietelor „low-fat”, ouăle au fost puternic criticate, însă revenirea grăsimilor sănătoase în tendințele alimentare (precum dieta keto) le-a readus în prim-plan. Cu un termen de valabilitate de până la cinci săptămâni în frigider, ouăle reprezintă o alternativă ieftină și practică la carne, pește sau pui, fiind totodată extrem de versatile: de la omletă la shakshuka sau deserturi, potrivit Eating Well.

Beneficiile ouălor pentru organism

Mențin sațietatea și oferă energie

Gălbenușul este bogat în vitamina B12, vitamina D și colină – nutrienți importanți pentru transformarea alimentelor în energie. Combinația de proteine și grăsimi sănătoase prelungește senzația de sațietate.

Piele și păr mai sănătoase

Ouăle conțin vitamine din complexul B (B2, B5, B12), esențiale pentru piele și păr. În plus, aminoacidul metionină ajută la elasticitatea pielii și întărirea părului și unghiilor.

Susținerea memoriei și a clarității mentale

Datorită colinei, ouăle contribuie la formarea neurotransmițătorilor responsabili de memorie, dispoziție și funcționarea sistemului nervos. Un ou asigură aproximativ 6% din necesarul zilnic de colină.

Protecție pentru ochi

Gălbenușul conține luteină și zeaxantină, doi antioxidanți care protejează ochii și reduc riscul degenerescenței maculare asociate vârstei.

Întărirea oaselor

Vitamina D din ouă favorizează absorbția calciului și menținerea sănătății osoase. Un ou furnizează 6% din necesarul zilnic.

Sprijin pentru sănătatea inimii

Deși un ou conține aproximativ 207 mg colesterol, studiile arată că acesta are un impact redus asupra nivelului de colesterol din sânge. Mai mult, ouăle sunt bogate în potasiu, folat și vitamine din complexul B, elemente benefice pentru sistemul cardiovascular. Citește pe Antena3.ro O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o într-un an și jumătate

Valoarea nutrițională a unui ou

Calorii : 70

Proteine : 6 g

Grăsimi totale : 5 g (din care 2 g saturate)

Colesterol : 207 mg

Sodiu : 65 mg

Vitamina B12 : 0,5 mcg

Vitamina D : 1,24 mcg

Colină: 169 mg

Cine ar trebui să fie atent la consum

Ouăle sunt sigure pentru majoritatea oamenilor, dar persoanele cu alergie trebuie să le evite. De asemenea, ele nu fac parte din dieta vegană, însă sunt incluse în regimurile vegetariene. Persoanele cu boli de inimă ar trebui să discute cu medicul sau cu un nutriționist despre frecvența consumului.

4 moduri simple de a consuma ouă zilnic

Fierte – perfecte pentru gustări sau salate. Scramble sau omletă – o bază ideală pentru legume și brânzeturi. Coapte – sub formă de quiche sau egg bites. Prajite – pe pâine prăjită sau în boluri cu orez.

Concluzia specialiștilor

Ouăle sunt un aliment nutritiv, accesibil și versatil. Consumul zilnic de 1-2 ouă poate aduce beneficii semnificative pentru energie, imunitate, sănătatea creierului și a inimii. Totuși, persoanele cu afecțiuni cardiovasculare ar trebui să limiteze gălbenușurile și să consume mai des albușuri.