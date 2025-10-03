Pește marinat ca la bunica: rețeta clasică și trucuri de conservare

De la rețetele simple, în saramură cu oțet, până la cele aromatizate cu mirodenii și legume, există numeroase variante de preparare. În acest articol îți arăt rețeta clasică, cum să-l păstrezi corect și ce tipuri de pește sunt ideale pentru marinare.

Tipuri de pește potrivite pentru marinare

Nu orice pește se pretează la marinare. Cele mai bune sunt:

Macroul – cărnos, gras, perfect pentru marinade aromate.

Heringul – clasic în bucătăriile nordice, se marinează excelent.

Șprotul sau sardinele – mai mici, dar foarte gustoase.

Crapul, carasul, fitofagul – preferate în Delta Dunării.

Somonul – excelent pentru gravlax (marinare cu sare, zahăr și ierburi).

Șalăul, bibanul – pești de apă dulce, cu carne albă, delicate.

Peștii trebuie să fie proaspeți, bine curățați și eviscerați. Dacă sunt mai mari, se pot tăia în bucăți.

Rețetă clasică de pește marinat

Ingrediente (pentru 2-3 borcane de 720 ml):

1 kg pește curățat, filetat sau tăiat bucăți

1 l apă

200 ml oțet alb de 9°

2 linguri sare grunjoasă

1 lingură zahăr

2-3 frunze de dafin

1 linguriță boabe de piper

1 linguriță boabe de muștar

2 morcovi feliați

1 ceapă mare, tăiată rondele

Mod de preparare:

Pregătirea peștelui Spală peștele, curăță-l de oasele mari dacă este posibil.

Poți opări peștele 2-3 minute în apă clocotită cu sare pentru o mai bună conservare. Prepararea marinadei Fierbe apa cu oțetul, sarea, zahărul, condimentele, ceapa și morcovul.

Lasă lichidul să dea în clocot câteva minute, apoi ia de pe foc și lasă-l să se răcorească. Așezarea în borcane Așază bucățile de pește în borcane, intercalând ceapa și morcovul.

Toarnă marinada călduță peste pește, până acoperă complet. Sterilizarea Închide borcanele cu capace ermetice.

Fierbe-le la bain-marie (într-o oală cu apă până la gâtul borcanelor) timp de 40-50 de minute.

Scoate borcanele, învelește-le într-o pătură și lasă-le să se răcească lent.

Sfaturi pentru conservare

Păstrează borcanele la loc răcoros și întunecos (cămara sau pivnița).

După deschidere , păstrează borcanul în frigider și consumă peștele în maximum 5-7 zile.

Adaugă puțin ulei deasupra, dacă vrei să previi oxidarea și să dai un gust mai bogat.

Nu uita de sterilizare, altfel există riscul alterării.

Variante și arome suplimentare