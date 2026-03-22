Primăvara în farfurie: Cum să prepari salată de ouă fierte cu leurdă și brânză

Frunzele sale lucioase și aromate dau preparatelor o notă distinctă, iar împreună cu ouă fierte și brânză pot transforma o gustare simplă într-un fel de mâncare savuros și consistent.

Această salată se prepară rapid și este potrivită pentru mic dejun, gustări sau aperitive.

Rețetă de salată cu ouă fierte, leurdă și brânză

Ingrediente

6 ouă

80 g leurdă proaspătă

150 g brânză telemea

2 linguri smântână

1 lingură maioneză (opțional)

1 linguriță muștar

Sare și piper, după gust

Mod de preparare

Fierbe ouăle în apă timp de 9–10 minute după ce apa începe să clocotească pentru a obține gălbenușuri bine închegate. Răcește-le sub jet de apă rece și curăță-le de coajă. Taie-le în cuburi sau zdrobește-le ușor, în funcție de preferințe.

Spală și toacă mărunt leurda. Aroma intensă se va răspândi imediat în preparat.

Sfărâmă brânza într-un bol mare, apoi adaugă ouăle și leurda. Amestecă ușor pentru distribuirea uniformă a ingredientelor.

Într-un bol separat combină smântâna cu muștar și maioneză pentru a crea un sos cremos. Toarnă-l peste compoziția de ouă și brânză, și amestecă ușor. Condimentează cu sare și piper după gust.

Lasă salata să stea 10–15 minute pentru ca aromele să se întrepătrundă, apoi servește-o pe felii de pâine integrală proaspătă, potrivit hellotaste.ro.