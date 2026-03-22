Primăvara în farfurie: Cum să prepari salată de ouă fierte cu leurdă și brânză

Frunzele sale lucioase și aromate dau preparatelor o notă distinctă, iar împreună cu ouă fierte și brânză pot transforma o gustare simplă într-un fel de mâncare savuros și consistent.
Această salată se prepară rapid și este potrivită pentru mic dejun, gustări sau aperitive.
Rețetă de salată cu ouă fierte, leurdă și brânză
Ingrediente
6 ouă
80 g leurdă proaspătă
150 g brânză telemea
2 linguri smântână
1 lingură maioneză (opțional)
1 linguriță muștar
Sare și piper, după gust
Mod de preparare
Fierbe ouăle în apă timp de 9–10 minute după ce apa începe să clocotească pentru a obține gălbenușuri bine închegate. Răcește-le sub jet de apă rece și curăță-le de coajă. Taie-le în cuburi sau zdrobește-le ușor, în funcție de preferințe.
Spală și toacă mărunt leurda. Aroma intensă se va răspândi imediat în preparat.
Sfărâmă brânza într-un bol mare, apoi adaugă ouăle și leurda. Amestecă ușor pentru distribuirea uniformă a ingredientelor.
Într-un bol separat combină smântâna cu muștar și maioneză pentru a crea un sos cremos. Toarnă-l peste compoziția de ouă și brânză, și amestecă ușor. Condimentează cu sare și piper după gust.
Lasă salata să stea 10–15 minute pentru ca aromele să se întrepătrundă, apoi servește-o pe felii de pâine integrală proaspătă, potrivit hellotaste.ro.