Jurnalul.ro Timp liber Culinar Primăvara în farfurie: Cum să prepari salată de ouă fierte cu leurdă și brânză

de Redacția Jurnalul    |    22 Mar 2026   •   13:40
Salata cu ouă fierte, leurdă și brânză se prepară rapid și este potrivită pentru mic dejun, gustări sau aperitive.

Primăvara aduce savoarea verdețurilor proaspete, iar leurda, cunoscută și sub numele de usturoi sălbatic, este printre cele mai apreciate ingrediente.

Frunzele sale lucioase și aromate dau preparatelor o notă distinctă, iar împreună cu ouă fierte și brânză pot transforma o gustare simplă într-un fel de mâncare savuros și consistent.

Această salată se prepară rapid și este potrivită pentru mic dejun, gustări sau aperitive.

Rețetă de salată cu ouă fierte, leurdă și brânză

Ingrediente 

  • 6 ouă

  • 80 g leurdă proaspătă

  • 150 g brânză telemea

  • 2 linguri smântână

  • 1 lingură maioneză (opțional)

  • 1 linguriță muștar

  • Sare și piper, după gust

Mod de preparare

Fierbe ouăle în apă timp de 9–10 minute după ce apa începe să clocotească pentru a obține gălbenușuri bine închegate. Răcește-le sub jet de apă rece și curăță-le de coajă. Taie-le în cuburi sau zdrobește-le ușor, în funcție de preferințe.

Spală și toacă mărunt leurda. Aroma intensă se va răspândi imediat în preparat.

Sfărâmă brânza într-un bol mare, apoi adaugă ouăle și leurda. Amestecă ușor pentru distribuirea uniformă a ingredientelor.

Într-un bol separat combină smântâna cu muștar și maioneză pentru a crea un sos cremos. Toarnă-l peste compoziția de ouă și brânză, și amestecă ușor. Condimentează cu sare și piper după gust.

Lasă salata să stea 10–15 minute pentru ca aromele să se întrepătrundă, apoi servește-o pe felii de pâine integrală proaspătă, potrivit hellotaste.ro.

