Puiul Valdostana (sau Pollo alla Valdostana) este o rețetă rafinată și plină de savoare din nordul Italiei, mai exact din regiunea Valle d’Aosta (Valea Aostei) — o zonă pitorească aflată la poalele Alpilor, la granița cu Franța și Elveția.

Această mâncare tradițională îmbină perfect ingredientele montane italiene: șuncă crudă (prosciutto crudo), brânză topită (de obicei fontina) și piept de pui fraged, toate gătite într-un sos cremos de vin alb și smântână.

Rezultatul? Un preparat elegant, aromat, care se topește în gură — o adevărată demonstrație de simplitate și gust autentic italian.

Originea rețetei

Numele Valdostana provine de la Fontina Valdostana, o brânză semimaturată produsă exclusiv în regiunea Valle d’Aosta.

Fontina are o aromă delicată, ușor dulceagă și o textură cremoasă, perfectă pentru topit. În bucătăria locală, este folosită în numeroase rețete tradiționale, printre care și Cotoletta alla Valdostana, varianta cu vițel a acestui preparat.

Versiunea cu pui a apărut mai târziu, ca o adaptare modernă, menită să ofere o variantă mai ușoară și rapidă — dar la fel de delicioasă.

Cum se prepară Puiul Valdostana acasă

Ingrediente pentru 2-3 porții:

2 piepți de pui mari, fără os și fără piele

2 felii de prosciutto crudo (sau șuncă Parma) Citește pe Antena3.ro Oaia cu lână roz urmează să fie omologată anul viitor. Este o creație românească

4 felii subțiri de brânză Fontina (sau, în lipsă, mozzarella, Emmentaler sau cașcaval afumat)

1 pahar mic de vin alb sec

100 ml smântână pentru gătit

1 lingură de unt

1 lingură de ulei de măsline

Sare și piper după gust

(opțional) puțină făină pentru presărare

Mod de preparare:

Pregătește puiul:

Taie piepții de pui în două, pe orizontală, pentru a obține patru bucăți subțiri. Bate-le ușor cu ciocanul de carne, pentru a le frăgezi. Presară sare și piper. Rumenește carnea:

Într-o tigaie mare, încălzește uleiul și untul. Prăjește puiul pe ambele părți până devine auriu, dar fără să-l gătești complet. Scoate-l pe o farfurie. Deglazează tigaia:

Toarnă vinul alb peste sucul rămas în tigaie și lasă-l să fiarbă 1-2 minute, pentru ca alcoolul să se evapore. Montează puiul:

Așază bucățile de pui într-un vas termorezistent. Pune peste fiecare o felie de prosciutto și una de brânză Fontina. Adaugă sosul:

Toarnă smântâna pentru gătit peste pui și dă vasul la cuptorul preîncălzit la 180°C pentru 10-12 minute, până când brânza se topește frumos și sosul capătă o textură catifelată. Servește imediat:

Puiul Valdostana se servește cald, cu un strop de sos peste fiecare porție.

Cu ce se servește

Tradițional, italienii îl acompaniază cu:

cartofi copți în coajă sau piure fin,

legume sote (morcovi, dovlecei, sparanghel),

sau chiar o mămăligă moale (polenta) specifică zonei alpine.

Pentru o masă completă, se recomandă un pahar de vin alb sec — Pinot Grigio sau Chardonnay.