x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Culinar Rețeta autentică de Pui Valdostana: gustul fin al Alpilor italieni

Rețeta autentică de Pui Valdostana: gustul fin al Alpilor italieni

de Andreea Tiron    |    13 Oct 2025   •   10:00
Rețeta autentică de Pui Valdostana: gustul fin al Alpilor italieni
Sursa foto: Jurnalul

Puiul Valdostana este o combinație perfectă între simplitatea bucătăriei rustice și eleganța gusturilor alpine. Se prepară ușor, cu ingrediente accesibile, dar oferă un gust de restaurant italian autentic.

Puiul Valdostana (sau Pollo alla Valdostana) este o rețetă rafinată și plină de savoare din nordul Italiei, mai exact din regiunea Valle d’Aosta (Valea Aostei) — o zonă pitorească aflată la poalele Alpilor, la granița cu Franța și Elveția.

Această mâncare tradițională îmbină perfect ingredientele montane italiene: șuncă crudă (prosciutto crudo), brânză topită (de obicei fontina) și piept de pui fraged, toate gătite într-un sos cremos de vin alb și smântână.

Rezultatul? Un preparat elegant, aromat, care se topește în gură — o adevărată demonstrație de simplitate și gust autentic italian.

Originea rețetei

Numele Valdostana provine de la Fontina Valdostana, o brânză semimaturată produsă exclusiv în regiunea Valle d’Aosta.
Fontina are o aromă delicată, ușor dulceagă și o textură cremoasă, perfectă pentru topit. În bucătăria locală, este folosită în numeroase rețete tradiționale, printre care și Cotoletta alla Valdostana, varianta cu vițel a acestui preparat.

Versiunea cu pui a apărut mai târziu, ca o adaptare modernă, menită să ofere o variantă mai ușoară și rapidă — dar la fel de delicioasă.

Cum se prepară Puiul Valdostana acasă

Ingrediente pentru 2-3 porții:

  • 2 piepți de pui mari, fără os și fără piele

  • 2 felii de prosciutto crudo (sau șuncă Parma)

    Citește pe Antena3.ro

  • 4 felii subțiri de brânză Fontina (sau, în lipsă, mozzarella, Emmentaler sau cașcaval afumat)

  • 1 pahar mic de vin alb sec

  • 100 ml smântână pentru gătit

  • 1 lingură de unt

  • 1 lingură de ulei de măsline

  • Sare și piper după gust

  • (opțional) puțină făină pentru presărare

Mod de preparare:

  1. Pregătește puiul:
    Taie piepții de pui în două, pe orizontală, pentru a obține patru bucăți subțiri. Bate-le ușor cu ciocanul de carne, pentru a le frăgezi. Presară sare și piper.

  2. Rumenește carnea:
    Într-o tigaie mare, încălzește uleiul și untul. Prăjește puiul pe ambele părți până devine auriu, dar fără să-l gătești complet. Scoate-l pe o farfurie.

  3. Deglazează tigaia:
    Toarnă vinul alb peste sucul rămas în tigaie și lasă-l să fiarbă 1-2 minute, pentru ca alcoolul să se evapore.

  4. Montează puiul:
    Așază bucățile de pui într-un vas termorezistent. Pune peste fiecare o felie de prosciutto și una de brânză Fontina.

  5. Adaugă sosul:
    Toarnă smântâna pentru gătit peste pui și dă vasul la cuptorul preîncălzit la 180°C pentru 10-12 minute, până când brânza se topește frumos și sosul capătă o textură catifelată.

  6. Servește imediat:
    Puiul Valdostana se servește cald, cu un strop de sos peste fiecare porție.

Cu ce se servește

Tradițional, italienii îl acompaniază cu:

  • cartofi copți în coajă sau piure fin,

  • legume sote (morcovi, dovlecei, sparanghel),

  • sau chiar o mămăligă moale (polenta) specifică zonei alpine.

Pentru o masă completă, se recomandă un pahar de vin alb sec — Pinot Grigio sau Chardonnay.

 

 

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: rețetă tradițională
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri