Rețeta autentică de Pui Valdostana: gustul fin al Alpilor italieni

Puiul Valdostana (sau Pollo alla Valdostana) este o rețetă rafinată și plină de savoare din nordul Italiei, mai exact din regiunea Valle d’Aosta (Valea Aostei) — o zonă pitorească aflată la poalele Alpilor, la granița cu Franța și Elveția.
Această mâncare tradițională îmbină perfect ingredientele montane italiene: șuncă crudă (prosciutto crudo), brânză topită (de obicei fontina) și piept de pui fraged, toate gătite într-un sos cremos de vin alb și smântână.
Rezultatul? Un preparat elegant, aromat, care se topește în gură — o adevărată demonstrație de simplitate și gust autentic italian.
Originea rețetei
Numele Valdostana provine de la Fontina Valdostana, o brânză semimaturată produsă exclusiv în regiunea Valle d’Aosta.
Fontina are o aromă delicată, ușor dulceagă și o textură cremoasă, perfectă pentru topit. În bucătăria locală, este folosită în numeroase rețete tradiționale, printre care și Cotoletta alla Valdostana, varianta cu vițel a acestui preparat.
Versiunea cu pui a apărut mai târziu, ca o adaptare modernă, menită să ofere o variantă mai ușoară și rapidă — dar la fel de delicioasă.
Cum se prepară Puiul Valdostana acasă
Ingrediente pentru 2-3 porții:
-
2 piepți de pui mari, fără os și fără piele
-
2 felii de prosciutto crudo (sau șuncă Parma)
-
4 felii subțiri de brânză Fontina (sau, în lipsă, mozzarella, Emmentaler sau cașcaval afumat)
-
1 pahar mic de vin alb sec
-
100 ml smântână pentru gătit
-
1 lingură de unt
-
1 lingură de ulei de măsline
-
Sare și piper după gust
-
(opțional) puțină făină pentru presărare
Mod de preparare:
-
Pregătește puiul:
Taie piepții de pui în două, pe orizontală, pentru a obține patru bucăți subțiri. Bate-le ușor cu ciocanul de carne, pentru a le frăgezi. Presară sare și piper.
-
Rumenește carnea:
Într-o tigaie mare, încălzește uleiul și untul. Prăjește puiul pe ambele părți până devine auriu, dar fără să-l gătești complet. Scoate-l pe o farfurie.
-
Deglazează tigaia:
Toarnă vinul alb peste sucul rămas în tigaie și lasă-l să fiarbă 1-2 minute, pentru ca alcoolul să se evapore.
-
Montează puiul:
Așază bucățile de pui într-un vas termorezistent. Pune peste fiecare o felie de prosciutto și una de brânză Fontina.
-
Adaugă sosul:
Toarnă smântâna pentru gătit peste pui și dă vasul la cuptorul preîncălzit la 180°C pentru 10-12 minute, până când brânza se topește frumos și sosul capătă o textură catifelată.
-
Servește imediat:
Puiul Valdostana se servește cald, cu un strop de sos peste fiecare porție.
Cu ce se servește
Tradițional, italienii îl acompaniază cu:
-
cartofi copți în coajă sau piure fin,
-
legume sote (morcovi, dovlecei, sparanghel),
-
sau chiar o mămăligă moale (polenta) specifică zonei alpine.
Pentru o masă completă, se recomandă un pahar de vin alb sec — Pinot Grigio sau Chardonnay.