Rețeta autentică de tabbouleh: Cum să prepari acasă celebra salată libaneză

Este bogată în fibre, vitamine și antioxidanți. Variantele locale adaugă frecvent mai mult pătrunjel, roșii sau castraveți, iar bulgurul poate fi substituit cu quinoa sau orez brun, în funcție de preferințe.

Rețetă de tabbouleh

Ingrediente

Se prepară dn bulgur fin cu roșii pătrunjel, tocate mărunt, în care se adaugă un sos din suc de lămâe și ulei de măsline.

Mod de prerparare

Bulgurul se hidratizează cu apă fierbinte, apoi legumele - roșii, castraveți, ceapă, pătrunjel și mentă - se tocă fin și se combină cu bulgurul aerisit.

Dressingul din suc de lămâie și ulei de măsline se adaugă la final, împreună cu sare și piper după gust.

Cum se consumă

Tabbouleh se servește tradițional rece, ca aperitiv sau garnitură, fiind ideală și ca fel principal în zilele călduroase, acompaniată de iaurt sau pită.

Pentru intensificarea aromelor este recomandat să stea la frigider circa 30 de minute înainte de servire, dar poate fi păstrată până la 24 de ore.

Secretul unei ralate de tabbouleh reușite este folosirea legumelor și ierburilor proaspete, tăiate mărunt, iar dressingul să fie adăugat imediat înainte de servire.

Pentru un plus de prospețime, câteva frunze de mentă și un strop de sos de rodie contribuie la gustul final, potrivit hellotaste.ro.

Tabbouleh reprezintă o alegere sănătoasă și echilibrată, ideală pentru mesele zilnice, în special pentru cei care apreciază preparatele simple și delicioase din bucătăria orientală.