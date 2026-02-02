Rețetă de Buuz, găluștele tradiționale ale Mongoliei, cu carne de miel

Deși seamănă ca formă cu gyoza sau baozi, diferența majoră este umplutura: aproape exclusiv carne de miel, tocată grosier și condimentată generos. Se gătesc la abur, fără prăjire, iar rezultatul este un fel de mâncare sățios, cald și reconfortant — exact ce trebuie într-un climat aspru.

Ce sunt, de fapt, buuz?

Buuz sunt găluște rotunde, cu aluat simplu (făină, apă, sare), umplute cu carne crudă de miel care se gătește lent în interior, la abur. În timpul preparării, sucurile cărnii rămân captive, astfel că la prima mușcătură iese zeamă fierbinte și aromată — motiv pentru care se mănâncă atent, dintr-o singură bucată sau cu mici mușcături.

Umplutura: mult miel, multe condimente

Spre deosebire de alte găluște asiatice, buuz nu folosesc legume în cantitate mare. Rețeta clasică pune accent pe:

carne de miel (uneori amestecată cu puțină vită)

ceapă

usturoi

sare, piper negru

uneori chimen sau coriandru

Condimentarea este fermă, directă, fără sosuri dulci sau arome delicate. Gustul este puternic, cărnos, aproape rustic, exact cum te-ai aștepta de la bucătăria nomadă.

Cum se gătesc

Buuz se prepară exclusiv la abur, în vase speciale sau în orice steamer. Gătirea durează aproximativ 15–20 de minute, timp în care aluatul devine elastic, iar carnea se frăgezește și eliberează sucuri.

Nu se prăjesc, nu se fierb — aburul este cheia.

Când și cum se mănâncă

În Mongolia, buuz sunt nelipsite de la:

Anul Nou Lunar (Tsagaan Sar)

mese de familie

iarnă, când e nevoie de mâncare consistentă

Se servesc fierbinți, simple sau cu:

muștar sos de soia oțet ardei iute

De obicei, 3–5 buuz sunt suficiente pentru o masă serioasă.

De ce sunt atât de sățioase?

carne grasă de miel

aluat dens

gătire fără pierdere de sucuri

porții mari

Buuz nu sunt un „snack”. Sunt mâncare adevărată, concepută să ofere energie pentru ore întregi.