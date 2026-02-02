Rețetă de Buuz, găluștele tradiționale ale Mongoliei, cu carne de miel

Deși seamănă ca formă cu gyoza sau baozi, diferența majoră este umplutura: aproape exclusiv carne de miel, tocată grosier și condimentată generos. Se gătesc la abur, fără prăjire, iar rezultatul este un fel de mâncare sățios, cald și reconfortant — exact ce trebuie într-un climat aspru.
Ce sunt, de fapt, buuz?
Buuz sunt găluște rotunde, cu aluat simplu (făină, apă, sare), umplute cu carne crudă de miel care se gătește lent în interior, la abur. În timpul preparării, sucurile cărnii rămân captive, astfel că la prima mușcătură iese zeamă fierbinte și aromată — motiv pentru care se mănâncă atent, dintr-o singură bucată sau cu mici mușcături.
Umplutura: mult miel, multe condimente
Spre deosebire de alte găluște asiatice, buuz nu folosesc legume în cantitate mare. Rețeta clasică pune accent pe:
- carne de miel (uneori amestecată cu puțină vită)
- ceapă
- usturoi
- sare, piper negru
- uneori chimen sau coriandru
Condimentarea este fermă, directă, fără sosuri dulci sau arome delicate. Gustul este puternic, cărnos, aproape rustic, exact cum te-ai aștepta de la bucătăria nomadă.
Cum se gătesc
Buuz se prepară exclusiv la abur, în vase speciale sau în orice steamer. Gătirea durează aproximativ 15–20 de minute, timp în care aluatul devine elastic, iar carnea se frăgezește și eliberează sucuri.
Nu se prăjesc, nu se fierb — aburul este cheia.
Când și cum se mănâncă
În Mongolia, buuz sunt nelipsite de la:
- Anul Nou Lunar (Tsagaan Sar)
- mese de familie
- iarnă, când e nevoie de mâncare consistentă
Se servesc fierbinți, simple sau cu:
- muștar
- sos de soia
- oțet
- ardei iute
De obicei, 3–5 buuz sunt suficiente pentru o masă serioasă.
De ce sunt atât de sățioase?
- carne grasă de miel
- aluat dens
- gătire fără pierdere de sucuri
- porții mari
Buuz nu sunt un „snack”. Sunt mâncare adevărată, concepută să ofere energie pentru ore întregi.