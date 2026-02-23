Rețeta care nu lipsește din Postul Paștelui: fasole bătută mănăstirească

Fasolea bătută mănăstirească este una dintre cele mai cunoscute și iubite rețete de post din bucătăria românească: simplă, curată, fără artificii, dar plină de savoare.

Este o mâncare modestă, așa cum se gătește în mănăstiri, unde accentul cade pe răbdare, ingrediente puține și gust autentic.

Ingrediente (4 porții)

500 g fasole albă uscată

1 căpățână mică de usturoi

2–3 cepe mari

4–5 linguri ulei (de floarea-soarelui sau de măsline)

1 linguriță boia dulce

sare, după gust

opțional: foi de dafin, piper

Cum se prepară fasolea bătută mănăstirească

Fierberea fasolei

Fasolea se spală bine și se pune la înmuiat de seara până dimineața.

A doua zi, se scurge apa și se pune la fiert în apă rece. Pentru o digestie mai ușoară, apa se poate schimba de 2–3 ori în timpul fierberii.

Se fierbe la foc mic până când boabele devin foarte moi. Spre final, se adaugă sarea.

În varianta mănăstirească, fasolea se fierbe încet, fără grabă.

Pasarea fasolei

Fasolea fiartă se scurge (păstrând puțin din zeamă) și se pasează:

cu blenderul cu presa de piure sau, tradițional, cu lingura de lemn

Se adaugă treptat zeamă de fasole până când obții o cremă fină, dar consistentă.

Usturoiul

Usturoiul se zdrobește și se încorporează în fasolea pasată, amestecând bine. Cantitatea se poate ajusta în funcție de preferință.

Ceapa călită lent

Ceapa se taie solzișori sau peștișori și se călește lent, la foc mic, în ulei, până devine aurie și dulce.

Se ia tigaia de pe foc și abia apoi se adaugă boiaua, pentru a evita amăreala.

Asamblarea

Fasolea bătută se așază pe platou, iar deasupra se toarnă ceapa călită cu ulei și boia.

Cum se servește

cu ceapă roșie, murături sau castraveți murați

cu pâine de casă sau mămăligă

rece sau la temperatura camerei

Este o mâncare care se „așază” mai bine după câteva ore, când aromele se îmbină.

De ce este ideală în Postul Paștelui

este sățioasă și nutritivă

bogată în proteine vegetale

fără ingrediente procesate

respectă spiritul postului: simplitate și echilibru