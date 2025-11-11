x close
Rețetă delicioasă: Bulete de cartofi cu brânză și verdeață – crocante la exterior, moi și aromate în interior

Rețetă delicioasă: Bulete de cartofi cu brânză și verdeață – crocante la exterior, moi și aromate în interior

de Andreea Tiron    |    11 Noi 2025   •   09:45


Buletele de cartofi cu brânză sunt una dintre cele mai simple și gustoase rețete pe care le poți prepara rapid, fie ca gustare caldă, aperitiv la o masă festivă sau garnitură lângă o friptură.

Au interior pufos, aromat, iar coaja devine aurie și ușor crocantă după prăjire. Iar combinația de brânză și verdeață le face irezistibile.

Ingrediente (pentru 4-5 porții)

Opțional: un vârf de cuțit de usturoi pudră sau chimion, dacă vrei o aromă mai puternică.

Mod de preparare

  1. Fierbe cartofii
    Curăță-i, taie-i cuburi și fierbe-i în apă cu sare până devin foarte moi. Scurge apa și pasează cartofii ca pentru piure.

  2. Pregătește compoziția
    Lasă cartofii să se răcească puțin, apoi adaugă:
     brânza rasă
     oul
     verdeața tocată
     făina și pesmetul
    Potrivește de sare și piper. Amestecă bine până obții o compoziție modelabilă.

  3. Formează buletele
    Umezește-ți mâinile sau trece-le prin făină. Ia bucăți mici din aluat și formează biluțe de mărimea unei nuci. Dacă aluatul e prea moale, mai adaugă 1 lingură de făină.

  4. Prăjirea
    Încinge uleiul într-o tigaie adâncă. Prăjește buletele la foc mediu, până devin aurii pe toate părțile.
    Scoate-le pe un șervet absorbant.

Opțional: Dacă vrei varianta mai light, le poți coace la cuptor – 200°C, 20-25 minute, stropite ușor cu ulei.

Cum le servești?

 Ca aperitiv, cu sos de iaurt, smântână cu usturoi, ketchup sau sos tzatziki
 Ca garnitură, lângă friptură (pui, porc, pește)
 Ca gustare caldă pentru copii – se pot pune la pachet
 În farfurie lângă o salată de sezon

Sfaturi și variații

 Poți folosi și mix de brânzeturi (telemea + mozzarella = extra cremozitate)
 Adaugă boia afumată pentru o aromă specială
 Dacă vrei o crustă crocantă: trece fiecare bilă prin pesmet înainte de prăjire
 Pentru versiunea fără gluten, folosește făină de porumb sau amidon

Ușoare, gustoase și perfecte pentru orice masă

Buletele de cartofi cu brânză sunt o rețetă accesibilă, ideală când ai cartofi fierți rămași sau vrei să pregătești ceva rapid, dar spectaculos.

