Rețetă delicioasă: Bulete de cartofi cu brânză și verdeață – crocante la exterior, moi și aromate în interior

Au interior pufos, aromat, iar coaja devine aurie și ușor crocantă după prăjire. Iar combinația de brânză și verdeață le face irezistibile.
Ingrediente (pentru 4-5 porții)
-
700 g cartofi (făinoși, albi)
-
150 g brânză telemea sau cașcaval ras (după gust)
-
1 ou
-
2 linguri făină (plus extra pentru modelat)
-
2 linguri pesmet (opțional, pentru consistență mai fermă)
-
2-3 linguri de verdeață tocată (mărar, pătrunjel sau mix)
-
Sare și piper după gust
-
Ulei pentru prăjit
Opțional: un vârf de cuțit de usturoi pudră sau chimion, dacă vrei o aromă mai puternică.
Mod de preparare
-
Fierbe cartofii
Curăță-i, taie-i cuburi și fierbe-i în apă cu sare până devin foarte moi. Scurge apa și pasează cartofii ca pentru piure.
-
Pregătește compoziția
Lasă cartofii să se răcească puțin, apoi adaugă:
brânza rasă
oul
verdeața tocată
făina și pesmetul
Potrivește de sare și piper. Amestecă bine până obții o compoziție modelabilă.
-
Formează buletele
Umezește-ți mâinile sau trece-le prin făină. Ia bucăți mici din aluat și formează biluțe de mărimea unei nuci. Dacă aluatul e prea moale, mai adaugă 1 lingură de făină.
-
Prăjirea
Încinge uleiul într-o tigaie adâncă. Prăjește buletele la foc mediu, până devin aurii pe toate părțile.
Scoate-le pe un șervet absorbant.
Opțional: Dacă vrei varianta mai light, le poți coace la cuptor – 200°C, 20-25 minute, stropite ușor cu ulei.
Cum le servești?
Ca aperitiv, cu sos de iaurt, smântână cu usturoi, ketchup sau sos tzatziki
Ca garnitură, lângă friptură (pui, porc, pește)
Ca gustare caldă pentru copii – se pot pune la pachet
În farfurie lângă o salată de sezon
Sfaturi și variații
Poți folosi și mix de brânzeturi (telemea + mozzarella = extra cremozitate)
Adaugă boia afumată pentru o aromă specială
Dacă vrei o crustă crocantă: trece fiecare bilă prin pesmet înainte de prăjire
Pentru versiunea fără gluten, folosește făină de porumb sau amidon
Ușoare, gustoase și perfecte pentru orice masă
Buletele de cartofi cu brânză sunt o rețetă accesibilă, ideală când ai cartofi fierți rămași sau vrei să pregătești ceva rapid, dar spectaculos.