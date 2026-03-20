Rețeta Laurei Cosoi de tagliatelle bolognese pentru copii

Preparatul, unul dintre preferatele familiei vedetei, este însoțit de câteva trucuri simple care îl fac mai gustos și mai ușor de consumat de cei mici.

Rețetă de tagliatelle bolognese pentru copii

Deși are un program profesional încărcat, Laura Cosoi își rezervă timp pentru a găti acasă pentru copiii săi. Această rețetă pune accent pe ingrediente accesibile și pe un mod de preparare care să păstreze gustul, dar și o textură potrivită pentru copii.

Ingrediente

Preparatul include ingrediente clasice pentru sos bolognese, precum carne de vită tocată, legume proaspete, suc și roșii tocate, dar și condimente ușoare. Printre elementele-cheie sunt ceapa, ardeiul roșu, foile de dafin, parmezanul și smântâna, care oferă un plus de cremozitate.

Mod de preparare

Sosul se prepară prin călirea legumelor în ulei de măsline, adăugarea cărnii tocate și gătirea lentă, pentru a permite aromelor să se combine. Ulterior, se adaugă sucul de roșii și roșiile tocate, iar la final parmezanul și smântâna, pentru o consistență mai fină.

Pastele tagliatelle se fierb separat în apă cu sare, conform instrucțiunilor, apoi se amestecă direct cu sosul, până când sunt acoperite uniform. Preparatul se servește cald, cu parmezan ras deasupra, după preferință.

Unul dintre aspectele importante subliniate de vedetă este adaptarea condimentelor, astfel încât preparatul să fie potrivit pentru copii. De asemenea, textura sosului și echilibrul dintre ingrediente contribuie la un rezultat final mai ușor de acceptat de cei mici, potrivit spynews.ro.