Rețeta de post a părintelui Silvan: Piure cu leurdă și șnițele din urzici

Leurda și urzicile sunt apreciate pentru conținutul ridicat de vitamine și minerale, fiind ideale pentru rețetele de post sau pentru diete echilibrate.

Rețetă de piure cu leurdă și șnițele din urzici

Ingrediente pentru patru porții

Piure de leurdă:

500 g cartofi

300 g leurdă

150 ml lapte vegetal

50 ml ulei presat la rece

sare, după gust

Șnițele din urzici:

300 g urzici

150 g seitan (opțional)

150 g făină (albă sau integrală)

100 ml lapte vegetal

pesmet

usturoi

bicarbonat

boia dulce

sare și piper

Mod de preparare

Cartofii se fierb, iar leurda se toacă și se adaugă peste aceștia, împreună cu laptele vegetal. Amestecul se lasă câteva minute la aburit, apoi se pasează și se omogenizează cu ulei și sare, până se obține un piure fin.

Pentru șnițele, urzicile se amestecă cu usturoi, condimente și, opțional, seitan pentru consistență. Se adaugă bicarbonat, pesmet și lapte vegetal, apoi făină, până se obține o compoziție omogenă.

Șnițelele se formează și se prăjesc în ulei încins, după care se scot pe șervețele absorbante pentru a elimina excesul de grăsime, potrivit a1.ro.

Rețeta propusă de părintele Silvan este ușor de preparat și valorifică ingredientele de sezon, oferind o alternativă gustoasă pentru mesele din Postul Paștelui. Preparatul combină savoarea plantelor de primăvară cu o textură consistentă, potrivită pentru întreaga familie.