Cum să prepari salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă murată

Totodată, timpul de pregătire este destul de scurt, de circa 30 de minute. Cartofii se fierb în coajă iar oăle fierte fac din această salată un preparat sățioș și echilibrat. Ceapa roșie murată oferă un accent acrișor, care taie din dulceața cartofului.

Rețetă de salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată

Ingrediente

Salată:

800 g cartofi albi

4 ouă

1 ceapă roșie

1 castravete

frunze de busuioc și chivas

sare și piper după gust.

Murarea cepei:

100 ml oțet

100 ml apă

1 linguriță zahăr

½ linguriță sare

3-4 boabe de piper

1 frunză de dafin sau o felie subțire de usturoi.

Dressing:

3 linguri ulei

1 linguriță muștar clasic sau Dijon

1 lingură oțet (sau zeama de la murătura de ceapă)

1 lingură de iaurt sau smântână pentru un dressing mai cremos.

Mod de preparare

Murarea cepei roșii se face prin tăierea acesteia în felii subțiri. Fierbe oțetul cu apa, zahărul, sarea și condimentele. Când începe să clocotească, toarnă peste ceapă într-un bol. Lasă la murat timp de 20-30 de minute. Ceapa se va înmuia ușor.

Pentru salată, spală cartofii și fierbe-i în coajă cu apă cu sare, până intră ușor furculița în ei (20-25 de minute). Scurge-i, lasă-i la răcit, apoi curăță-i și taie-i în rondele sau cuburi mari. Taie castravetele în felii rotunde sau jumătăți de rondele.

Fierbe ouăle tari (8-9 minute), curăță-le și taie-le în sferturi sau felii groase.

Pentru pregătirea dressing-ului, într-un bol mic, amestecă muștar, oțet (sau zeamă de la ceapă), ulei și o lingură de iaurt. Potrivește de sare și piper.

Pentru amestecarea salatei, într-un bol mare, pune cartofii, ouăle, feliile de castravete și ceapa murată scursă.

Toarnă dressing-ul peste și amestecă delicat, ca să nu sfărâmi cartofii sau ouăle.

Presară frunze proaspete de busuioc, rondele de chivas și câteva feliuțe extra de ceapă murată pentru decor.

Această salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă murată se poate servi călduță sau rece. Se poate consuma singură sau lângă friptură, șnițele, pește sau chiftele, potrivit hellotaste.ro.