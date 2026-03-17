Rețete de post. Cum să prepari budincă de dovlecei

Cu o textură cremoasă și un gust ușor dulceag, budinca de dovlecei este potrivită atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru ocazii speciale. În varianta de post, rețeta se bazează pe ingrediente vegetale, dar rămâne la fel de savuroasă și sățioasă.

Preparatul poate fi servit cald, după ce a fost lăsat câteva minute să se stabilizeze, sau rece, ca gustare ori fel principal. Se potrivește perfect alături de o salată proaspătă, un sos simplu de roșii sau, pentru cei care nu țin post, o lingură de iaurt.

Un alt avantaj al acestei rețete este că se păstrează foarte bine la frigider, într-un recipient etanș, timp de două-trei zile. La nevoie, budinca poate fi reîncălzită în cuptor sau într-o tigaie, la foc mic, pentru a-și recăpăta textura.

Versatilitatea este unul dintre punctele forte ale budincii de dovlecei. Rețeta poate fi adaptată ușor prin adăugarea unor ingrediente, precum morcovi, porumb sau ciuperci sotate. În varianta non-vegetariană se poate adăuga și brânză, pentru un plus de savoare, notează hellotaste.ro.

Rețetă de dovlecei de post

Timp de preparare: aproximativ 45 de minute

Tip preparat: prânz / fel principal

Bucătărie: internațională

Ingrediente

800 g dovlecei (aproximativ doi dovlecei mari)

150 g făină

100 g pesmet

50 ml ulei de măsline

1 legătură de pătrunjel proaspăt

1 legătură de mărar proaspăt

2 linguri semințe de in măcinate sau 2 linguri amidon de porumb

6 linguri apă

1 ceapă medie

1 cățel de usturoi (opțional)

1 linguriță praf de copt

sare și piper, după gust

Mod de preparare

Dovleceii se spală bine, iar dacă au coaja groasă se curăță. Se dau pe răzătoarea mare, apoi se presară cu puțină sare și se lasă la scurs într-o sită timp de 10-15 minute pentru a elimina excesul de apă. După acest interval, se storc bine cu mâna sau într-un prosop curat.

În paralel, semințele de in măcinate sau amidonul de porumb se amestecă cu cele șase linguri de apă și se lasă deoparte aproximativ cinci minute, până când capătă o consistență asemănătoare oului bătut. Acest amestec va ajuta la legarea compoziției.

Ceapa se toacă mărunt, usturoiul se zdrobește, iar pătrunjelul și mărarul se toacă fin.

Într-un bol mare se combină dovleceii storși, ceapa, usturoiul, verdețurile, amestecul de semințe de in sau amidon, făina, pesmetul, praful de copt și uleiul de măsline. Se asezonează cu sare și piper, după gust. Compoziția trebuie să fie suficient de legată pentru a putea fi turnată într-o tavă; dacă este prea moale, se mai adaugă puțin pesmet.

Coacerea budincii

Compoziția se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt sau unsă cu puțin ulei și se nivelează cu o spatulă. Tava se introduce în cuptorul preîncălzit la 180°C și se coace timp de 40-50 de minute, până când budinca capătă o culoare aurie și devine fermă la atingere.

Pentru a verifica dacă este gata, se poate introduce o scobitoare în mijlocul preparatului; dacă aceasta iese curată, budinca este coaptă. După scoaterea din cuptor, se lasă să se răcească în tavă timp de 10-15 minute înainte de a fi tăiată.

Sfaturi pentru o budincă reușită

În lipsa ouălor, semințele de in măcinate sau amidonul de porumb hidratat în apă sunt ideale pentru a lega compoziția. Pentru o consistență mai fermă se poate adăuga suplimentar pesmet sau făină.

Pesmetul are rolul de a absorbi lichidul în exces și de a oferi structură preparatului. Dacă preferi o variantă fără pesmet, acesta poate fi înlocuit cu făină de năut sau fulgi de ovăz măcinați.

Verdețurile proaspete adaugă prospețime, iar un praf de nucșoară sau turmeric poate oferi un plus de aromă. De asemenea, este recomandat să guști compoziția înainte de coacere pentru a ajusta sarea și piperul.

După coacere, budinca poate fi unsă ușor cu puțin ulei de măsline pentru un aspect lucios și un gust mai intens. Servită alături de un sos de roșii, un iaurt vegetal sau o salată crocantă, aceasta devine un preparat echilibrat și plin de savoare.