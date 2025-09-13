Rețete de iarnă. Cum conservi sfeclă roșie la borcan

Conservarea la borcan, în oțet, este o metodă tradițională care îi păstrează aroma intensă, culoarea vie și proprietățile nutritivi.

Rețetă simplă de sfeclă roșie la borcan

Ingrediente

Sunt necesare 2-3 kg de sfeclă proaspătă, 1 litru apă, 100 ml oțet de mere (9°), 25 g sare neiodată și 100 g zahăr.

Mod de preparare

Prepararea începe cu fierberea sfeclei, timp de 40-50 de minute, până devine moale și se poate curăța ușor. Separat se fierb apa, oțetul, sarea și zahărul până când se dizolvă complet. După răcire, sfecla se curăță de coajă și se taie în felii sau cuburi, după preferință.

Borcanele se sterilizează la cuptor, la 160°C, timp de 15 minute pentru a elimina orice contaminare. Apoi se umplu cu sfeclă și se acoperă cu marinata fierbinte. Recipientele se sigilează și se întorc invers, fiind învelite într-o pătură pentru o răcire lentă de 2-3 zile. După ce s-au răcit complet, borcanele se depozitează în locuri reci, uscate și întunecate, unde pot fi păstrate pentru mai multe luni, potrivit spynews.ro.

Această rețetă se prepară în circa două ore și rezultă între 6 și 8 borcane, în funcție de dimensiunea recipientelor. Este o modalitate excelentă de a avea pe masă o garnitură sănătoasă și plină de vitamine pe toată perioada iernii.