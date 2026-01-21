Jurnalul.ro › Timp liber › Culinar › Rețete de iarnă: Cum prepari ciorba de usturoi. Beneficii asupra sănătății Rețete de iarnă: Cum prepari ciorba de usturoi. Beneficii asupra sănătății

Rețete de iarnă: Cum prepari ciorba de usturoi. Beneficii asupra sănătății

Sursa foto: Ciorba cu usturoi ajută împotriva răcelilor din sezonul rece.

Una dintre rețetele tradiționale de iarnă este și ciorba cu usturoi. Pe lângă gusul delicios, are și beneficii importate pentru sănătate.