Rețete de iarnă: Cum prepari ciorba de usturoi. Beneficii asupra sănătății

de Redacția Jurnalul    |    21 Ian 2026   •   18:30
Rețete de iarnă: Cum prepari ciorba de usturoi. Beneficii asupra sănătății
Sursa foto: Ciorba cu usturoi ajută împotriva răcelilor din sezonul rece.

Una dintre rețetele tradiționale de iarnă este și ciorba cu usturoi. Pe lângă gusul delicios, are și beneficii importate pentru sănătate.

Ciorba de usturoi devine aliat esențial în timpul sezonului rece datorită proprietăților antimicrobiene ale usturoiului, care stimulează imunitatea și combat oboseala.

Beneficiile pentru sănătate ale usturoiului

Usturoiul este bogat în alicină, substanță cu efecte antibacteriene și antiinflamatoare, care ajută organismul să reziste răcelilor.

Specialiștii atrag însă atenția că usturoiul trebuie consumat cu moderație. 

Rețetă de ciorbă de usturoi

Ingrediente 

-Usturoi

-Supă de legume sau apă

-Ulei

-Condimente 

Mod de preparare

Se fieb legumele ș seadaugă usturoi zdrobit spre final, ajustând cantitatea pentru o aromă blândă.

Se adaugă cartofi sau ou pentru consistență, ulei, condimente, smântână și verdeață proaspătă, potrvit a1.ro.

