Rețete de iarnă: Cum prepari ciorba de usturoi. Beneficii asupra sănătății

Ciorba de usturoi devine aliat esențial în timpul sezonului rece datorită proprietăților antimicrobiene ale usturoiului, care stimulează imunitatea și combat oboseala.
Beneficiile pentru sănătate ale usturoiului
Usturoiul este bogat în alicină, substanță cu efecte antibacteriene și antiinflamatoare, care ajută organismul să reziste răcelilor.
Specialiștii atrag însă atenția că usturoiul trebuie consumat cu moderație.
Rețetă de ciorbă de usturoi
Ingrediente
-Usturoi
-Supă de legume sau apă
-Ulei
-Condimente
Mod de preparare
Se fieb legumele ș seadaugă usturoi zdrobit spre final, ajustând cantitatea pentru o aromă blândă.
Se adaugă cartofi sau ou pentru consistență, ulei, condimente, smântână și verdeață proaspătă, potrvit a1.ro.