Rețete de iarnă. Cum să prepari murături în saramură cu miere

Dulceața naturală a mierii echilibrează perfect sarea și aciditatea fermentației, dând legumelor o aromă blândă, ușor florală, și o textură crocantă.

Rețetă de murături în saramură cu miere

Ingrediente

Sunt necesare 2 kg de legume asortate, 2,5 litri de apă, 75 g de sare neiodată, 3-4 linguri de miere crudă, boabe de piper și, opțional, boabe de muștar, usturoi, mărar uscat sau frunze de țelină, hrean și frunze de dafin.

Mod de preparare

Prepararea începe cu spălarea și tăierea legumelor, apoi așezarea lor stratificată în borcane sterilizate, peste care se pun aromele și condimentele.

Saramura se prepară prin dizolvarea sării în apă fiartă, răcită ușor, în care se adaugă mierea, păstrând astfel proprietățile nutritive ale acesteia. Saramura călduță se toarnă peste legume, care sunt menținute sub lichid cu o mică greutate.

Borcanul se închide ermetic și se lasă la fermentat 3-5 zile la temperatura camerei, după care se mută într-un loc răcoros.

Murăturile pot fi consumate după cel puțin 3 săptămâni, dar gustul devine mai intens după 1-2 luni.

Cum se consumă

Aceste murături se consumă alături de fripturi, tocănițe sau salate reci, potrivitt catine.ro.