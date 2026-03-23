Rețete de post. Cum să prepari salată de linte și legume proaspete

Aceasta se remarcă prin aportul ridicat de proteine vegetale, fibre și vitamine, fiind potrivită atât ca fel principal, cât și garnitură.

Rețetă de salată de linte și legume

Ingrediente

Ingredientul principal al rețetei este lintea, în special cea verde sau maro, care își păstrează textura după fierbere și oferă consistență preparatului. Aceasta este completată de legume proaspete, precum morcovul, ardeiul roșu, castravetele și ceapa, care adaugă prospețime.

Mod de preparare

Prepararea începe cu fierberea lintei în apă, la foc mediu, timp de aproximativ 20–25 de minute, până când boabele devin fragede, fără a se destrăma. După fierbere, lintea este scursă și răcită, pentru a opri procesul de gătire și a menține textura optimă.

În paralel, legumele sunt curățate și tăiate în cuburi mici, iar pătrunjelul este tocat fin pentru a completa profilul aromat al salatei. Un rol important îl are dressingul, preparat din ulei de măsline extravirgin, suc de lămâie, muștar Dijon, sare și piper. Acesta aduce un echilibru între aciditate și savoare, legând armonios toate ingredientele.

Combinarea finală se realizează într-un bol mare, unde lintea răcită este amestecată ușor cu legumele și dressingul, pentru a păstra integritatea ingredientelor. Opțional, pot fi adăugate semințe prăjite, pentru un plus de textură și gust.

Salata se recomandă a fi lăsată câteva minute înainte de servire, pentru ca aromele să se combine. Preparatul poate fi consumat ca atare sau alături de pâine integrală, lipii ori alte preparate de post, oferind o alternativă nutritivă și sățioasă pentru mesele zilnice, potrivit hellotaste.ro.