Rețete de post. Cum să prepari tocăniță cu praz și măsline

Combinația dintre dulceața prazului și gustul ușor sărat și aromat al măslinelor creează un preparat echilibrat, cu sos bogat și catifelat, potrivit pentru prânz sau cină.

Prazul, cultivat de secole în grădinile românești, este vedeta acestei tocănițe. Gătit lent, acesta își dezvoltă aroma dulceagă și textura fragedă. Măslinele adaugă un contrast plăcut, iar sosul legat din ceapă călită și roșii pasate completează gustul, potrivit hellotaste.ro.

Rețetă de tocăniță cu praz și măsline

Ingrediente

1 kg praz

1 ceapă mare

3 linguri ulei

400 g roșii pasate

150 g măsline negre

1 linguriță boia dulce

1 foaie de dafin

1 linguriță pastă de tomate

1 linguriță zahăr (opțional)

Sare și piper după gust

1 legătură pătrunjel verde

100 ml apă

Mod de preparare

Curăță prazul, spală tulpinile și taie-le în rondele de aproximativ 1 cm. Dacă sunt groase, taie rondelele în jumătate. Toacă mărunt ceapa.

Într-o cratiță încăpătoare, încălzește uleiul la foc mediu și călește ceapa până devine moale și aurie.

Adaugă boiaua dulce, amestecă rapid, apoi pune prazul. Gătește 5–7 minute până începe să se înmoaie.

Adaugă roșiile pasate, pasta de tomate, foaia de dafin și 100 ml apă. Lasă să fiarbă la foc mic timp de 20 de minute.

Clătește măslinele dacă sunt sărate și adaugă-le în cratiță. Continuă gătirea încă 10 minute pentru a combina aromele.

Potrivește gustul cu sare și piper, adaugă puțin zahăr dacă roșiile sunt prea acide.

La final, presară pătrunjel verde tocat și amestecă ușor.

Servește tocănița caldă, alături de pâine proaspătă sau mămăligă.