Rețete de toamnă. Cum prepari acasă lichior de struguri negri

Preparat prin macerarea boabelor de struguri copți în alcool fin, combinat cu zahăr și condimente, acest lichior oferă o experiență gustativă complexă, ce combină dulceața naturală a fructelor cu note delicate de vanilie și scorțișoară.

Rețetă de lichior de struguri negri

Ingrediente

1 kg struguri negri bine copți

500 g zahăr

500 ml alcool alimentar rafinat de 90° sau vodcă bună

1 păstaie de vanilie (sau 1 linguriță extract natural)

1 baton mic de scorțișoară (opțional)

2–3 cuișoare (opțional pentru o aromă discretă)

coaja rasă fin de la o jumătate de lămâie.

Mod de preparare

Procesul începe cu zdrobirea ușoară a strugurilor pentru a elibera sucul și aromele, apoi ingredientele se amestecă într-un borcan etanș. Se lasă la macerat între 30 și 40 de zile, într-un loc răcoros și întunecat.

După această perioadă, lichiorul se filtrează de mai multe ori pentru a obține o băutură limpede, care apoi se maturizează cel puțin o lună.

Rezultatul este un lichior cu textură catifelată, notă finală ușor taninoasă și un buchet aromat.

Se recomandă servirea rece, în pahare mici, alături de deserturi cu ciocolată, nuci sau brânzeturi fine.

Pentru variante personalizate se poate înlocui o parte din zahăr cu miere polifloră, adaugi vin roșu sec pentru o aromă mai intensă sau condimente de iarnă, cum ar fi nucșoară, anason stelat sau coajă de portocală pentru o notă festivă, perfectă pentru sărbători, potrivit hellotaste.ro.

Această rețetă tradițională valorifică bogăția toamnei și aduce gustul autentic al fructelor proaspete în fiecare pahar.