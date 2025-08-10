Sandvișul cu vinete: Fără gluten, gătit în 30 de minute și perfect pentru dietele sănătoase

Vara, preparatele ușoare și sănătoase devin vedetele bucătăriilor noastre, iar un ingredient care iese în evidență datorită gustului și valorii sale nutriționale sunt vinetele. Acest aliment, pe lângă faptul că este sărăcăcios în grăsimi, reprezintă o sursă importantă de fibre, antioxidanți și minerale, făcându-l alegerea ideală pentru cei care vor să mănânce sănătos.

Vinetele pot fi preparate în multe feluri: ca piure, garnitură, în sosuri sau chiar ca fel principal. Dar de data aceasta, se va transforma într-o rețetă originală și surprinzătoare pentru un sandviș fără pâine. În loc de felii de pâine, se folosesc felii de vinete coapte ca bază. Dacă îți place această legumă și vrei să experimentezi în bucătărie, această rețetă de sandviș cu șuncă, mozzarella și pesto este ideală.

Un preparat spectaculos pentru o seară călduroasă de vară, care poate fi gata în 30 de minute. Perfect pentru cei care urmează o dietă săracă în carbohidrați sau doresc să adauge ceva mai sănătos în meniul lor zilnic. O idee diferită și sănătoasă care face din acest preparat regele cinei de vară.

Ingrediente:

1 sau 2 vinete (în funcție de mărime).

Brânză rasă (orice tip preferat).

Rucola.

Roșii naturale. Citește pe Antena3.ro Trupele Paraziţii şi Vama şi-au anulat concertele de la Festivalul Untold

Mozzarella proaspătă.

Șuncă serrano sau fiartă.

Pesto (opțional, dar foarte recomandat).

Cum se prepară pas cu pas:

Spală bine vinetele și taie-le în felii subțiri, de grosime uniformă, pe lung. Așază feliile de vinete într-o tavă de copt cu hârtie de copt, suprapunându-le unele peste altele, formând dreptunghiuri sau pătrate de dimensiunea unui sandviș. Presară puțină brânză rasă între straturi (pentru a acționa ca „lipici”) și adaugă un pic mai multă deasupra. Coace-le în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 20 de minute. După ce sunt gata, scoate „capacele” de vinete și lasă-le să se răcească puțin. Apoi, umple-le cu ce îți dorești. În această variantă, pune o bază de pesto, rucola proaspătă, mozzarella, roșii tăiate felii și șuncă. Pune o altă felie de vinete deasupra pentru a închide sandvișul și… gata!

Proprietăți și beneficii:

Culoarea mov a vinetelor se datorează antocianinelor, un grup de pigmenți vegetali care au proprietăți antiinflamatorii, anticancerigene și antioxidante. Deși nu conține multe vitamine, aceasta are substanțe care stimulează funcționarea ficatului și a vezicii biliare. Ajută la eliminarea lichidelor din organism, reduce colesterolul din sânge, scade tensiunea arterială și este benefică pentru sistemul nervos.

De asemenea, în ciuda unui conținut energetic și nutritiv mai mic comparativ cu alte legume, vinetele sunt bogate în apă și fibre, iar coaja lor conține nasunina, un antioxidant important. De asemenea, conțin un alcaloid toxic numit solanină, care dispare în urma gătitului, astfel că o vinetă bine gătită nu prezintă riscuri.