Secretele sosului Bechamel: Baza preparatelor rafinate din bucătăria franceză

Originar din Franța secolului al XVII-lea, asociat cu Louis de Béchameil, sosul se pregătește prin combinarea unui „roux” – unt topit cu făină – peste care se adaugă treptat lapte cald, amestecând continuu pentru a obține o consistență fină, fără cocoloașe.

Un Bechamel perfect se obține prin amestecarea roux-ul până când nu se mai simte gustul de făină crudă dar fără să se rumenească. Laptele încălzit separat este turnat treptat, iar sosul se fierbe la foc mic, timp de 8-10 minute, apoi se asezonează cu sare, piper alb și nucșoară proaspăt rasă. Pentru o textură ideală, sosul poate fi strecurat înainte de servire.

Acest sos ceelebru este apreciat pentru versatilitatea sa și rolul său definitoriu în bucătăria clasică franceză, aducând un plus de finețe și textură preparatelor atât tradiționale, cât și moderne.

Sosul Bechamel se păstrează în frigider, acoperit cu folie alimentară direct pe suprafață pentru a preveni formarea unei cruste. Poate fi reîncălzit cu adaos de lapte pentru a-și recăpăta consistența cremoasă.

Rețetă de sos Bechamel

Ingrediente:

50 g unt

50 g făină albă tip 000

500 ml lapte integral

1/2 linguriță sare

1/4 linguriță piper alb măcinat

un praf de nucșoară proaspăt rasă

Mod de preparare:

Se topește untul la foc mic fără a se rumeni. Se adaugă făina și se amestecă energic pentru 2-3 minute, formând un roux albicios. Laptele cald se toarnă treptat peste roux, amestecând continuu pentru a evita cocoloașele. Sosul se fierbe la foc mic 8-10 minute până se îngroașă și capătă textura cremoasă. Se condimentează cu sare, piper alb și nucșoară.

Sosuri derivate

Din Bechamel derivă diverse sosuri cu personalitate distinctă, precum sosul Mornay, îmbogățit cu brânzeturi Gruyère și Parmezan; sosul Soubise, ce conține ceapă caramelizată; sosul Nantua, preparat cu unt de raci și smântână; sau sosul Aurora, care include pastă de roșii concentrată.

Sos Mornay: Bechamel cu brânză Gruyère, Parmezan și unt, opțional un gălbenuș.

Sos Soubise: Bechamel cu ceapă albă caramelizată și unt.

Sos Nantua: Bechamel cu unt de raci și smântână lichidă.

Sos Aurora: Bechamel cu pastă de roșii și unt.

Aceste variante adaugă arome distincte și transformă Bechamelul într-o veritabilă vedetă a bucătăriei, indispensabil pentru preparate alese, potrivit a1.ro.