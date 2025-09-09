Secretul ardeilor iuți umpluți cu brânză. Rețeta tradițională pentru un preparat rafinat la borcan

Cu un gust echilibrat între iuțeala ardeilor și gustul cremos al umpluturii, această rețetă este o variantă perfectă pentru aperitive, garnituri sau chiar cadouri culinare.

Ardeii rămân ușor crocanți, iar marinada dulce-acrișoară – îmbogățită cu foi de dafin și boabe de piper – temperează iuțeala naturală, oferind un plus de savoare fiecărei porții. Umplutura combină brânza de vaci cu feta și smântână grasă, iar mărarul proaspăt aduce o notă distinctă și răcoritoare.

Această rețetă versatilă completează cu succes platourile festive, alături de fripturi, mezeluri sau preparate la grătar, fiind totodată o gustare elegantă pentru ocaziile speciale.

Cum prepari ardei iuți umpluți cu brânză

Ingrediente pentru 1 kg de ardei:

1 kg ardei iuți, mici și nu foarte iuți

400 g brânză de vaci cremoasă sau telemea moale

100 g brânză feta sau de capră

2 linguri smântână grasă

1 linguriță boia dulce (opțional)

Sare și piper după gust

Pentru marinadă:

500 ml apă

500 ml oțet alb de vin (9%)

1 lingură sare neiodată pentru murături

1 lingură zahăr

3-4 foi de dafin

10 boabe de piper negru

1 linguriță boabe de muștar

Mod de preparare:

Ardeii se spală bine, li se îndepărtează codițele și semințele, având grijă să nu se rupă pereții. Umplutura se prepară din amestecul de brânzeturi, smântână, mărar și condimente, astfel încât să fie cremoasă și ușor de introdus în ardei.

Borcanele sterilizate se umplu cu ardeii pregătiți și se acoperă cu marinada adusă anterior la fierbere și răcită până la temperatura călduțului. După înfiletarea capacelelor, borcanele se fierb în apă timp de 20 de minute, apoi se răcesc și se depozitează într-un spațiu răcoros, întunecos.

Acest preparat cu tradiție dulce-picantă este ideal pentru cei care vor să aducă în farfurie gustul autentic al toamnei românești, păstrat cu grijă pentru zilele reci de iarnă, potrivit hellotaste.ro.