Secretul puiului perfect: 5 trucuri simple care îl păstrează fraged și suculent

Carnea albă, cum este pieptul de pui, are foarte puțină grăsime naturală și se usucă rapid dacă este expusă prea mult timp la temperaturi ridicate.

1. Alege pulpe și ciocănele de pui

În schimb, pulpele și ciocănelele sunt mai suculente deoarece conțin mai mult colagen și grăsime intramusculară, care păstrează carnea fragedă chiar și după un timp mai lung de gătire.

2. Evitarea șocului termic

Un alt pas important este evitarea șocului termic. Bucătarii recomandă ca puiul să fie scos din frigider cu aproximativ 20-30 de minute înainte de preparare. Astfel, carnea se gătește uniform și își păstrează mai bine suculența.

3. Acoperirea în timpul coacerii

În cazul preparării la cuptor, pieptul de pui ar trebui acoperit în timpul coacerii. Folia de aluminiu, hârtia de copt sau chiar câteva felii de bacon ajută la păstrarea umidității și împiedică uscarea cărnii. Pentru o crustă aurie, carnea poate fi descoperită doar în ultimele minute.

4. Temperatura de preparare

Specialiștii recomandă și folosirea unui termometru de bucătărie. Temperatura ideală în interiorul cărnii este de 74 de grade Celsius. Depășirea acestei valori poate transforma rapid puiul într-un preparat uscat și fad.

5. Marinarea puiului

Un alt truc folosit de bucătarii profesioniști este marinarea în lapte, iaurt sau lapte bătut. Acidul lactic frăgezește delicat fibrele cărnii fără să le întărească, așa cum se poate întâmpla în cazul marinadelor foarte acide pe bază de oțet sau lămâie.

Potrivit experților culinari, un pui fraged și suculent nu ține de rețete complicate, ci de respectarea câtorva principii simple de preparare și de controlul atent al temperaturii, notează citymagazine.si