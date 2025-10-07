Sfaturi în bucătărie. Cum să prepari acasă oțet de struguri

Obținut prin fermentarea naturală a mustului de struguri sau a vinului, acesta se remarcă prin parfumul intens de fructe și gustul echilibrat, acrișor cu note dulci.

Procesul de fermentație al oțetului de struguri generează bacterii benefice. Acestea susțin digestia și detoxifierea organismului. Varianta nepasteurizată a oțetului păstrează enzimele naturale și poate fi consumat imediat sau lăsat să se matureze pentru un gust mai catifelat.

Rețetă tradițională de oțet de struguri

Rețeta tradițională începe cu zdrobirea a 2 kg de struguri copți, amestecați cu apă și miere sau zahăr pentru a accelera fermentația.

După 10-14 zile de fermentație alcoolică, mustul limpede se obține prin strecurare. Urmează fermentația acetică, care durează 30-40 de zile, timp în care alcoolul se transformă în oțet.

Utilizări culinare

Oțetul de struguri are multiple utilizări culinare, fiind apreciat în salate, marinade, sosuri sau murături.

Beneficii pentru sănătate

Beneficiile sale terapeutice includ stimularea digestiei, efecte detoxifiante și antiseptice.

În cosmetică este folosit diluat ca tonic natural pentru piele și păr, redând strălucirea și echilibrul scalpului, potrivit hellotaste.ro.

Preparat acasă, oțetul de struguri combină tradiția cu proprietățile sănătoase, devenind un condiment și un elixir natural apreciat în bucătăriile moderne.