Supă cremă de praz: comfort food sănătos, gata în 30 de minute

Este genul de preparat care se potrivește perfect unui stil de viață echilibrat, fără grabă, fără excese.

Ideală atât pentru prânz, cât și pentru cină, supa cremă de praz este ușor de făcut, hrănitoare și extrem de versatilă.

De ce să alegi supa cremă de praz?

Prazul este o legumă subestimată, dar extrem de valoroasă:

susține digestia

are proprietăți antiinflamatoare

este bogat în fibre și antioxidanți

oferă sațietate fără să îngreuneze

În plus, textura catifelată a supei o face potrivită și pentru zilele de detox sau meniurile mai ușoare.

Rețetă de supă cremă de praz

Ingrediente (4 porții):

3 fire mari de praz 1 ceapă albă 1 cartof mare (pentru consistență) 1 lingură ulei de măsline 800 ml supă de legume sau apă sare și piper, după gust

opțional: smântână vegetală sau de gătit

opțional: crutoane, semințe sau ulei aromatizat pentru servire

Mod de preparare:

Curăță bine prazul și taie-l rondele subțiri. Taie ceapa mărunt și cartoful cuburi.

Într-o oală, încălzește uleiul de măsline și călește ceapa până devine translucidă.

Adaugă prazul și lasă-l 5–7 minute la foc mic, până se înmoaie și devine aromat.

Pune cartoful și toarnă supa de legume.

Fierbe totul aproximativ 20 de minute, până când legumele sunt complet moi.

Mixează cu blenderul vertical până obții o cremă fină.

Potrivește de sare și piper și, dacă vrei o textură mai bogată, adaugă puțină smântână de gătit.

Cum o poți servi

cu crutoane crocante

cu semințe de dovleac sau floarea-soarelui

cu un strop de ulei de măsline sau ulei de trufe

cu piper proaspăt măcinat și verdeață

Pentru un plus de eleganță, servește supa într-un bol alb, simplu, și adaugă toppingurile chiar înainte de masă.

Un mic ritual de bine

Supa cremă de praz nu este doar o rețetă, ci un mic ritual de îngrijire. Se mănâncă încet, cu pauze, cu atenție la gust și textură. Este genul de preparat care te ajută să încetinești, să respiri și să-ți asculți corpul.

Perfectă pentru un lifestyle echilibrat, această supă îți amintește că mâncarea simplă poate fi, de fapt, cea mai sofisticată.