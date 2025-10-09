Tamales: Deliciul mexican cu 7.000 de ani de istorie. Rețeta tradițională

Încă din vremea civilizațiilor mayașe și aztece, tamales erau pregătite ca hrană de drum pentru războinici și vânători, fiind ușor de transportat și foarte hrănitoare.

Ce sunt tamales?

Tamales este o mâncare tradițională mexicană realizată din aluat de porumb (masa harina) umplut cu diverse ingrediente – carne, brânză, legume sau chiar preparate dulci – înfășurat apoi în frunze de porumb sau de banan și gătit la abur.

Procesul de gătire în frunze nu doar protejează aluatul, ci și oferă un gust aparte, ușor afumat și parfumat.

Originea tamales

Tamales au origini foarte vechi, datând de peste 7.000 de ani. Aztecii și mayașii le pregăteau pentru ceremonii religioase, dar și pentru războinici, fiind o mâncare consistentă și ușor de păstrat. Odată cu colonizarea, tamales au rămas un simbol al bucătăriei mexicane și, în timp, au fost adoptate în diferite variante în America Centrală și de Sud.

Astăzi, tamales nu lipsesc de la mesele festive din Mexic, mai ales de Crăciun, Ziua Morților sau în timpul sărbătorilor de familie.

Rețetă tradițională de tamales pe care o poți face acasă

Ingrediente (pentru ~20 de tamales)

Pentru aluat (masa): 500 g făină de porumb pentru tamales (masa harina) 200 g untură sau unt topit 1 linguriță praf de copt 1 linguriță sare 400 ml supă de pui sau apă caldă

Pentru umplutură (clasică, cu pui): 500 g piept de pui fiert și mărunțit 200 g sos roșu mexican (poți folosi un sos de roșii cu ardei și condimente) 1 ceapă mică tocată 2 căței de usturoi tocați 1 linguriță chimion măcinat 1 linguriță boia afumată Sare și piper după gust

Altele: frunze uscate de porumb (se găsesc la magazine specializate sau online) – înmuiate în apă caldă 30 min înainte de folosire



Mod de preparare

Pregătirea frunzelor: Lasă frunzele de porumb în apă caldă ca să devină flexibile. Prepară aluatul: Amestecă făina de porumb cu praful de copt și sarea. Încorporează untura/untul și apoi adaugă treptat supa de pui, până obții o textură moale, asemănătoare unui aluat de mămăligă mai gros. Umplutura: Călește ceapa și usturoiul, adaugă puiul, sosul de roșii și condimentele. Fierbe câteva minute până scade și devine aromat. Asamblarea tamales: Ia o frunză de porumb, pune o lingură de aluat în mijloc și aplatizează.

Adaugă 1-2 linguri de umplutură.

Împachetează frunza ca un rulou și apoi pliază capetele. Gătirea la abur: Pune tamales-urile vertical într-o oală cu aburi, acoperă cu restul frunzelor de porumb și gătește timp de 1,5–2 ore, până când aluatul se desprinde ușor de pe frunză.

Cum se servesc?

Tamales se servesc fierbinți, scoase din frunză, alături de sosuri picante, guacamole sau smântână. Sunt ideale atât ca masă principală, cât și ca gustare la sărbători.

Tamales sunt mai mult decât un fel de mâncare – sunt o tradiție care unește familii și comunități, fiecare având propria variantă de rețetă transmisă din generație în generație.