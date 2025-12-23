Tarte festive de Crăciun, ușor de făcut și delicioase

Dacă vrei să impresionezi fără să petreci ore întregi în bucătărie, tarte­le de Crăciun sunt alegerea ideală: elegante, aromate și ușor de adaptat gusturilor tuturor. Iată câteva idei de tarte festive, perfecte pentru masa de sărbătoare.

Tartă cu mere caramelizate și scorțișoară

Ingrediente

Pentru aluat:

250 g făină

125 g unt rece

80 g zahăr pudră

1 ou

un praf de sare

Pentru umplutură:

4–5 mere

50 g unt

80 g zahăr brun

1 linguriță scorțișoară

1 linguriță extract de vanilie

zeama de la ½ lămâie

Mod de preparare

Amestecă făina cu sarea și zahărul, adaugă untul rece și frământă până obții un aluat nisipos. Încorporează oul, formează o bilă, învelește-o în folie și las-o la frigider 30 de minute. Întinde aluatul și așază-l într-o formă de tartă. Coace-l 15 minute la 180°C. Taie merele felii, călește-le în unt, zahăr brun, scorțișoară și lămâie, până se caramelizează ușor. Așază merele peste aluat și mai coace tarta 15–20 de minute.

Tartă de ciocolată cu portocală

Ingrediente

Pentru aluat:

200 g biscuiți digestivi

100 g unt topit

Pentru cremă:

200 g ciocolată neagră

200 ml smântână pentru frișcă

coaja rasă de la 1 portocală

1 lingură suc de portocală

Mod de preparare

Zdrobește biscuiții și amestecă-i cu untul topit. Presară compoziția într-o formă de tartă și presează bine. Dă la frigider 20 de minute. Încălzește smântâna, adaugă ciocolata ruptă și amestecă până se topește. Adaugă coaja și sucul de portocală. Toarnă crema peste blat și lasă tarta la frigider minimum 3 ore.

Tartă cu mascarpone și fructe de pădure

Ingrediente

Pentru aluat:

250 g făină

125 g unt

70 g zahăr

1 ou

Pentru cremă:

250 g mascarpone

200 ml frișcă lichidă

80 g zahăr pudră

1 linguriță vanilie

Decor:

fructe de pădure (zmeură, afine, mure)

Mod de preparare

Prepară aluatul ca la tarta cu mere și coace-l 20 de minute la 180°C. Bate frișca, apoi încorporează mascarponele, zahărul și vanilia. Umple tarta răcită cu crema obținută. Decorează cu fructe de pădure și pudrează ușor cu zahăr.

Tartă cu nuci, miere și caramel

Ingrediente

Pentru aluat:

250 g făină

125 g unt

80 g zahăr

1 ou

Pentru umplutură:

200 g nuci

100 g miere

100 g zahăr

50 g unt

100 ml smântână

Mod de preparare

Coace blatul de tartă 20 de minute la 180°C. Topește zahărul până devine caramel, adaugă untul și smântâna. Încorporează mierea și nucile tocate grosier. Toarnă umplutura peste blat și mai coace 10–15 minute.

Tartă cu pere și migdale (frangipane)

Ingrediente

Pentru aluat:

250 g făină

125 g unt

80 g zahăr

1 ou

Pentru cremă:

100 g unt

100 g zahăr

2 ouă

120 g migdale măcinate

1 linguriță extract de migdale

Extra:

3–4 pere

fulgi de migdale

Mod de preparare

Coace aluatul de tartă 15 minute. Bate untul cu zahărul, adaugă ouăle, migdalele și extractul. Toarnă crema peste blat, așază perele feliate deasupra. Presară fulgi de migdale și coace 30–35 de minute la 180°C.

Tarte­le de Crăciun nu sunt doar deserturi, ci adevărate momente de bucurie împărtășită. Fie că alegi un gust clasic sau unul sofisticat, aceste tarte spectaculoase vor aduce zâmbete și vor transforma masa de sărbătoare într-o experiență memorabilă.