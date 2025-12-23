Tarte festive de Crăciun, ușor de făcut și delicioase

Dacă vrei să impresionezi fără să petreci ore întregi în bucătărie, tartele de Crăciun sunt alegerea ideală: elegante, aromate și ușor de adaptat gusturilor tuturor. Iată câteva idei de tarte festive, perfecte pentru masa de sărbătoare.
Tartă cu mere caramelizate și scorțișoară
Ingrediente
Pentru aluat:
-
250 g făină
-
125 g unt rece
-
80 g zahăr pudră
-
1 ou
-
un praf de sare
Pentru umplutură:
-
4–5 mere
-
50 g unt
-
80 g zahăr brun
-
1 linguriță scorțișoară
-
1 linguriță extract de vanilie
-
zeama de la ½ lămâie
Mod de preparare
-
Amestecă făina cu sarea și zahărul, adaugă untul rece și frământă până obții un aluat nisipos.
-
Încorporează oul, formează o bilă, învelește-o în folie și las-o la frigider 30 de minute.
-
Întinde aluatul și așază-l într-o formă de tartă. Coace-l 15 minute la 180°C.
-
Taie merele felii, călește-le în unt, zahăr brun, scorțișoară și lămâie, până se caramelizează ușor.
-
Așază merele peste aluat și mai coace tarta 15–20 de minute.
Tartă de ciocolată cu portocală
Ingrediente
Pentru aluat:
-
200 g biscuiți digestivi
-
100 g unt topit
Pentru cremă:
-
200 g ciocolată neagră
-
200 ml smântână pentru frișcă
-
coaja rasă de la 1 portocală
-
1 lingură suc de portocală
Mod de preparare
-
Zdrobește biscuiții și amestecă-i cu untul topit.
-
Presară compoziția într-o formă de tartă și presează bine. Dă la frigider 20 de minute.
-
Încălzește smântâna, adaugă ciocolata ruptă și amestecă până se topește.
-
Adaugă coaja și sucul de portocală.
-
Toarnă crema peste blat și lasă tarta la frigider minimum 3 ore.
Tartă cu mascarpone și fructe de pădure
Ingrediente
Pentru aluat:
-
250 g făină
-
125 g unt
-
70 g zahăr
-
1 ou
Pentru cremă:
-
250 g mascarpone
-
200 ml frișcă lichidă
-
80 g zahăr pudră
-
1 linguriță vanilie
Decor:
-
fructe de pădure (zmeură, afine, mure)
Mod de preparare
-
Prepară aluatul ca la tarta cu mere și coace-l 20 de minute la 180°C.
-
Bate frișca, apoi încorporează mascarponele, zahărul și vanilia.
-
Umple tarta răcită cu crema obținută.
-
Decorează cu fructe de pădure și pudrează ușor cu zahăr.
Tartă cu nuci, miere și caramel
Ingrediente
Pentru aluat:
-
250 g făină
-
125 g unt
-
80 g zahăr
-
1 ou
Pentru umplutură:
-
200 g nuci
-
100 g miere
-
100 g zahăr
-
50 g unt
-
100 ml smântână
Mod de preparare
-
Coace blatul de tartă 20 de minute la 180°C.
-
Topește zahărul până devine caramel, adaugă untul și smântâna.
-
Încorporează mierea și nucile tocate grosier.
-
Toarnă umplutura peste blat și mai coace 10–15 minute.
Tartă cu pere și migdale (frangipane)
Ingrediente
Pentru aluat:
-
250 g făină
-
125 g unt
-
80 g zahăr
-
1 ou
Pentru cremă:
-
100 g unt
-
100 g zahăr
-
2 ouă
-
120 g migdale măcinate
-
1 linguriță extract de migdale
Extra:
-
3–4 pere
-
fulgi de migdale
Mod de preparare
-
Coace aluatul de tartă 15 minute.
-
Bate untul cu zahărul, adaugă ouăle, migdalele și extractul.
-
Toarnă crema peste blat, așază perele feliate deasupra.
-
Presară fulgi de migdale și coace 30–35 de minute la 180°C.
Tartele de Crăciun nu sunt doar deserturi, ci adevărate momente de bucurie împărtășită. Fie că alegi un gust clasic sau unul sofisticat, aceste tarte spectaculoase vor aduce zâmbete și vor transforma masa de sărbătoare într-o experiență memorabilă.