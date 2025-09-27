Top 5 mituri despre somon: Experții demontează aceste credințe

Cu toate acestea, experții în fructe de mare spun că există multe mituri despre somon care circulă în continuare. Mai jos, cumpărători profesioniști de pește și profesori de știința alimentelor demontează cele mai răspândite 5 mituri și oferă sfaturi utile pentru cumpărători.

Mitul 1: Somonul proaspăt este întotdeauna mai bun decât cel congelat

Nu neapărat! Somonul congelat la câteva ore după ce a fost prins își păstrează perfect nutrienții și gustul. Dacă plănuiești să-l gătești în 1-2 zile, alege proaspăt. Dacă vrei să ai mereu somon la îndemână, varianta congelată e mai practică și la fel de sănătoasă.

Mitul 2: Somonul de crescătorie este inferior celui sălbatic

Fals. Fără fermele de somon, cererea globală nu ar putea fi acoperită, iar stocurile sălbatice ar fi supraexploatate. Astăzi, fermele sunt reglementate strict, iar somonul de crescătorie este sigur, hrănitor și, pentru mulți, mai gustos datorită conținutului mai ridicat de grăsime.

Mitul 3: Somonul de crescătorie este plin de antibiotice

În țările cu reglementări stricte (SUA, Canada, Norvegia), antibioticele se folosesc rar și doar sub supraveghere veterinară. Caută etichete precum ASC sau BAP pentru a te asigura că peștele provine din surse sigure și sustenabile.

Mitul 4: Somonul are niveluri ridicate de mercur

Somonul are o viață scurtă (3-5 ani) și se află jos în lanțul trofic, așa că nu acumulează mercur la fel ca specii precum tonul sau peștele-spadă. Este sigur chiar și pentru copii și femeile însărcinate.

Mitul 5: Culoarea somonului arată cât de proaspăt este

O culoare intensă nu înseamnă neapărat prospețime. Somonul de crescătorie primește pigment natural (astaxantină) în hrana sa. Verifică mai degrabă mirosul (trebuie să fie delicat, nu înțepător), textura (fermă) și aspectul (umiditate uniformă, fără pete gri sau maronii).