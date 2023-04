Top internațional: Cele mai apreciate mâncăruri românești

Astfel că supa rădăuțeană, mujdeiul, plăcinta dobrogeană, sarmalele, bulzul ciobănesc, zacusca, micii, papanașii, salata de icre, fasolea băuttă se află în topul realizat de TasteAtlas.

Mujdeiul este cunoscutul sos de usturoi care se folosește la friptură.

”Mujdeiul este varianta românească a sosului de usturoi. Constă din căței de usturoi, ulei de floarea soarelui, piper și apă. Cuișoarele sunt piureate cu alte ingrediente, iar sosul este apoi servit de obicei cu pește sau cartofi prăjiți. Mujdeiul poate varia ca textură de la curg la gros. Numele acestui sos este derivat din must de ai, adică must de usturoi. De asemenea, ciorba rădăuțeană apare pe locul 12 într-un clasament al celor mai bune supe tradiționale din lume”, scrie site-ul, citat de spynews.ro.

Ciorba rădăuțeană este preparată din legume, suc de lămâie, smântână.

”Este o supă tradițională românească. Este făcută dintr-o combinație de pui, ceapă, ardei roșu dulce, țelină, morcovi, suc de lămâie, usturoi, pătrunjel și smântână. Ingredientele se fierb la foc mediu până când carnea și legumele devin fragede. Supa este destul de acră datorita adaosului de suc de lămâie. In Romania, ciorba Radăuțeană este apreciata in special pentru ca este un remediu pentru mahmureala si are proprietăți vindecătoare. Este adesea folosita ca remediu pentru simptomele răcelii comune”, se mai arată pe site.

Dar există și un top al celor mai puțin reușite preparate culinare. Printre acestea se află chiftelele de pește, salata de castraveți, mămăligă cu lapte, urzici cu usturoi, salară de varză, jumătir, ciora de oase și de praz, papricaș de pește.