Trucul simplu pentru paste perfecte: Evită această greșeală banală

Avertismentul bucătarilor: dacă pastele tale ies fade, chiar și cel mai bun sos nu le va salva.

Sarea din apă, secretul gustului perfect

Cea mai frecventă greșeală este lipsa sării în apa în care fierb pastele. Pastele uscate, din făină și apă, nu au aromă inițială, iar în timpul fierberii absorb apa din oală. Dacă apa nu este suficient de sărată, gustul final va fi fad.

Poți adăuga sare în sos sau parmezan după ce pastele sunt fierte, dar nimic nu va înlocui savoarea obținută din apa sărată.

Bucătarii recomandă astfel adăugarea unei linguri de sare la 4–5 litri de apă. Apa trebuie să aibă gustul unei supe ușor sărate: nu agresiv, dar nici fad. Totodată, sarea se adaugă doar după ce apa a ajuns la punctul de fierbere.

În plus, cantitatea de apă contează: o oală mare permite pastelor să se gătească uniform și să nu se lipească între ele. Pentru cantități mai mici sau pentru o textură mai intensă, pastele pot fi fierte și într-o tigaie largă, cu mai puțină apă, metodă ce concentrează amidonul și ajută sosul să se lege mai bine de paste.

Regula de aur pentru paste perfecte

Secretul pastelelor cu adevărat gustoase este simplu: apă suficientă, cantitatea potrivită de sare și gătire al dente. Sosul ar trebui să completeze gustul, nu să compenseze lipsa acestuia, potrivit hellotaste.ro.