Avantajele untului clarificat. Cum îl prepari acasă

Obținut prin eliminarea apei și a proteinelor din untul tradițional, acest produs conține doar grăsime, cu un punct de ardere mult mai ridicat.

Cum prepari unt clarificat

Procesul de preparare acasă este simplu și poate fi realizat fie pe aragaz, fie în cuptorul cu microunde.

Untul nesărat se încălzește ușor, fără fierbere, până când se separă în trei straturi: spuma de deasupra, untul clarificat în mijloc și solidele din lapte la fund. După îndepărtarea spumei și strecurare, untul clarificat este gata de utilizare.

Avantajele untului clarificat

Unul dintre principalele avantaje ale untului clarificat este rezistența la temperaturi între 190 și 250°C, mult mai mare decât cea a untului obișnuit. Acest lucru îl face ideal pentru prăjire, sotare sau coacere, evitând arderea și gusturile amare.

În bucătărie, untul clarificat poate fi folosit la prăjirea legumelor, cărnii sau peștelui, dar și în sosuri, dressinguri și preparate de patiserie. În gastronomia indiană acesta este cunoscut sub numele de „ghee” și este un element tradițional în multe rețete.

Are o aromă curată și intensă de unt, fiind o alternativă potrivită și pentru persoanele cu intoleranță la lactoză deoarece este eliminată în procesul de clarificare.

Pentru păstrare, untul clarificat rezistă mult mai bine decât untul obișnuit, putând fi ținut la frigider până la6 luni. De asemenea, poate fi congelat în cuburi pentru utilizări ulterioare, asigurând o durată de valabilitate de peste un an dacă este depozitat corect, potrivit a1.ro.

Untul clarificat rămâne astfel o soluție importantă pentru gătitul la temperaturi ridicate, oferind savoare și versatilitate în bucătărie, fie pentru preparatele zilnice, fie pentru rețetele sofisticate.