Cum să îți faci botox acasă? Trendul online care promite ten perfect cu 3 euro. Ce spun dermatologii?

Numită „botox de casă”, rețeta se prepară dn sfeclă roșie și semințe de in și este promovat pe rețelele sociale ca o alternativă ieftină la produsele cosmetice anti-îmbătrânire. Însă specialiștii atrag atenția asupra limitelor acestor soluții.

Conceptul pornește de la ideea stimulării colagenului, proteina responsabilă pentru fermitatea și elasticitatea pielii, a cărei producție începe să scadă odată cu înaintarea în vârstă. Rețetele virale propun combinații de ingrediente naturale bogate în antioxidanți și acizi grași, menite să hidrateze și să ofere un aspect mai luminos tenului.

Ingrediente accesibile, promisiuni ambițioase

Rețeta include suc de sfeclă roșie, apă de trandafiri, amidon de porumb, gel obținut din semințe de in, precum și uleiuri naturale, cum este cel de migdale și jojoba. Prepararea presupune obținerea unei creme prin combinarea și încălzirea ingredientelor, rezultatul fiind un produs cu textură cremoasă, utilizat ca tratament de noapte.

Susținătorii acestui tip de îngrijire afirmă că ingredientele pot contribui la hidratarea pielii, reducerea inflamației și îmbunătățirea aspectului general al tenului. De exemplu, sfecla are conținut ridicat de vitamina C și antioxidanți, în timp ce semințele de in furnizează acizi grași omega-3.

Ce spun specialiștii

Dermatologii subliniază însă că astfel de preparate nu pot înlocui proceduri ,precum injecțiile cu toxină botulinică sau produsele dermatocosmetice testate clinic. În cel mai bun caz, această soluție poate oferi hidratare și un efect temporar de netezire a pielii.

De asemenea, utilizarea ingredientelor naturale implică și riscuri, precum reacții alergice sau iritații, mai ales în cazul persoanelor cu piele sensibilă. Aplicarea pe față a unor produse preparate în casă trebuie făcută cu precauție, iar testarea prealabilă pe o zonă mică a pielii este recomandată.

Tendință în creștere: cosmeticele „DIY”

Popularitatea rețeetelor „DIY” (do itt yourself) reflectă un interes tot mai mare pentru produsele naturale și reducerea costurilor asociate rutinei de îngrijire. În același timp, ele răspund dorinței de control asupra ingredientelor utilizate și evitarea substanțelor chimice agresive.

Chiar dacă nu reprezintă o soluție miraculoasă, astfel de alternative pot face parte dintr-o rutină de îngrijire echilibrată, alături de produse testate și adpttarea de măsuri importante, precum protecția solară, potrivit citymagazine.si.