Cum iubești? Testul care îți arată stilul de atașament

Răspunsul se află, de multe ori, în stilul nostru de atașament – tiparul emoțional pe care îl formăm încă din copilărie și pe care îl purtăm, adesea inconștient, în relațiile adulte.

Conceptul a fost introdus de psihologul britanic John Bowlby și dezvoltat ulterior de Mary Ainsworth, care au arătat că modul în care am fost iubiți în primii ani de viață determină cum ne raportăm la iubire mai târziu.

Ce este Testul Stilurilor de Atașament

Este un instrument psihologic ce evaluează modul în care reacționăm emoțional în relații – fie ele romantice, de prietenie sau profesionale.

Rezultatele se împart în patru mari categorii:

Atașament sigur Atașament anxios Atașament evitant Atașament dezorganizat (sau temător-evitant)

Testul se bazează pe întrebări precum:

„Cum reacționezi când persoana iubită se îndepărtează?”

„Îți exprimi ușor nevoile sau le ții pentru tine?”

„Cât de ușor ai încredere în ceilalți?”

1. Atașamentul sigur – echilibru și încredere

Persoanele cu acest tip de atașament se simt confortabil cu intimitatea și autonomia.

Au încredere în partener și în propriile resurse.

Cum se manifestă:

Comunică deschis.

Se simt în siguranță chiar și când apar distanțe temporare.

Pot oferi și primi afecțiune fără teamă.

Motto: „Pot fi eu însumi și pot fi și cu tine.”

2. Atașamentul anxios – teama de respingere

Acești oameni trăiesc intens emoțiile și se tem că vor fi abandonați.

Au nevoie frecventă de reasigurare și pot deveni hipervigilenți la semnele de respingere.

Cum se manifestă:

Caută confirmări constante („Mă mai iubești?”).

Se atașează rapid și se tem de distanță.

Pot părea „prea mult”, dar în esență își doresc stabilitate.

Motto: „Te iubesc, dar mi-e frică să nu te pierd.”

3. Atașamentul evitant – libertate cu prețul apropierii

Persoanele cu atașament evitant apreciază independența mai presus de orice.

Au învățat că vulnerabilitatea aduce durere, așa că preferă să o evite.

Cum se manifestă:

Se simt copleșiți de nevoia de apropiere a altora.

Își reprimă emoțiile și preferă rațiunea.

Pot părea distanți sau „reci”, dar adesea ascund teamă de respingere.

Motto: „Dacă nu depind de nimeni, nu pot fi rănit.”

4. Atașamentul dezorganizat (temător-evitant) – iubire și frică în același timp

Acest stil este cel mai complex, născut din experiențe emoționale contradictorii.

Persoana vrea apropiere, dar o și evită. Iubește, dar se teme.

Cum se manifestă:

Trăiește intens, oscilând între dorință și respingere.

Are nevoie de conexiune, dar nu are încredere în ea.

Poate alterna între pasiune și retragere.

Motto: „Vreau iubire, dar nu știu cum să o primesc fără durere.”

Cum îți identifici stilul de atașament

Poți face un test complet (precum Attachment Style Questionnaire sau Experiences in Close Relationships) – sau pur și simplu să observi tiparele tale relaționale:

Cum reacționezi la distanță sau tăcere?

Cât de ușor ceri ajutor sau sprijin?

Cum te simți când cineva te iubește necondiționat?

Conștientizarea este primul pas.

Apoi, prin autoreflectare sau terapie, stilurile mai nesigure se pot vindeca, transformându-se treptat într-un atașament sigur.

Cum poți lucra cu stilul tău

Observă-ți reacțiile emoționale fără să te judeci. Vorbește sincer despre nevoi și frici – vulnerabilitatea creează apropiere. Alege relații sigure, care te liniștesc, nu te consumă. Caută sprijin terapeutic, dacă simți că repeti tipare dureroase.

Atașamentul nu e o etichetă fixă, ci un proces în continuă evoluție.

Testul Stilurilor de Atașament nu spune ce fel de persoană ești, ci cum ai învățat să iubești și să te protejezi.

Cunoașterea propriului stil este începutul unei relații mai blânde cu tine și cu ceilalți.

Pentru că, la final, iubirea sigură începe întotdeauna din interior.