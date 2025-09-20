Cum să aplici corect machiajul ca să reziste cât mai mult timp

Vestea bună este că machiajul de lungă durată nu depinde doar de produsele folosite, ci și de tehnica de aplicare și de pregătirea tenului.

Iată pașii esențiali pentru un look care rămâne proaspăt de dimineața până seara:

1️⃣ Curăță și hidratează corect tenul

Orice machiaj rezistent începe cu o pregătire bună a pielii.

Curăță fața cu un gel sau o spumă delicată, potrivită tipului tău de ten.

Aplică o cremă hidratantă lejeră și așteaptă câteva minute să intre complet în piele.

Nu sări peste crema cu SPF, dacă stai mult afară pe timpul zilei.

Un ten curat și hidratat previne descuamarea, aspectul de „pudrat” și ajută produsele să adere mai bine.

2️⃣ Folosește o bază de machiaj (Primer)

Primerul este „cheia” unui machiaj de lungă durată.

Alege unul matifiant dacă ai ten gras, sau hidratare + luminozitate dacă ai ten uscat.

Aplică o cantitate mică pe zona T (frunte, nas, bărbie) sau pe întreaga față, în funcție de nevoi.

Așteaptă 1-2 minute înainte de fondul de ten.

3️⃣ Aplică fondul de ten în straturi subțiri

Folosește un fond de ten rezistent la transfer, adaptat tipului de piele.

Aplică-l în straturi foarte subțiri, cu un burețel umed sau o pensulă de calitate.

Evită să pui prea mult produs dintr-o singură aplicare – machiajul „încărcat” se va strânge mai repede.

4️⃣ Fixează cu pudră translucidă

Pudra este aliatul tău împotriva luciului și ajută machiajul să stea pe loc.

Concentrează-te pe zona T și pe zona de sub ochi.

Pentru extra-rezistență, poți încerca tehnica baking, lăsând pudra câteva minute pe piele înainte de a o îndepărta cu o pensulă.

5️⃣ Machiajul ochilor: Bază + fixare

Aplică un primer de ochi sau un corector cremos pe pleoape, apoi fixează-l cu un strat fin de pudră.

Folosește farduri rezistente la transfer și eyeliner waterproof.

Mascara rezistentă la apă este ideală, mai ales dacă știi că vei purta machiajul multe ore.

6️⃣ Sprâncene definite

Sprâncenele bine fixate fac întreaga față să arate mai îngrijită.

Folosește un creion sau fard rezistent, apoi sigilează forma cu un gel transparent sau colorat.

7️⃣ Buze de lungă durată

Exfoliază buzele înainte de machiaj.

Aplică un balsam hidratant, lasă-l câteva minute și șterge excesul.

Folosește un creion de buze pe întreaga suprafață, apoi aplică rujul.

Pentru extra rezistență, tamponează cu șervețel și aplică un strat fin de pudră translucidă, apoi încă un strat de ruj.

8️⃣ Fixează totul cu spray de fixare

Un setting spray de calitate „sigilează” machiajul și îi prelungește viața.

Ține sticla la 20-30 cm distanță de față și pulverizează în formă de X și T.

Lasă să se usuce natural, fără să atingi fața.

9️⃣ Reîmprospătare pe parcursul zilei

Chiar și cel mai bun machiaj poate avea nevoie de mici retușuri:

Poartă la tine șervețele matifiante și un ruj pentru reaplicare.

Evită să atingi fața cu mâinile de-a lungul zilei.

Machiajul rezistent nu înseamnă doar produse scumpe, ci și o rutină corectă: pregătirea tenului, aplicarea în straturi subțiri, fixarea la fiecare pas și folosirea unui spray final. Urmând acești pași, vei avea un look impecabil de dimineață până seara, fără griji.