Cum să îți ceri scuze corect: Metoda dovedită de cercetători

de Andreea Tiron    |    30 Aug 2025   •   20:00
Sursa foto: Jurnalul

Cu toții greșim — uneori mai puțin, alteori mai mult. Poate trimiți un document eronat unui client sau împrumuți mașina unui prieten și faci un mic accident. Indiferent de situație, când provoci o problemă, simți nevoia să îți ceri scuze.

Problema este că nu toate scuzele sunt eficiente. Unele reușesc să liniștească persoana afectată, dar altele par inutile, ba chiar agravează situația. De ce? Răspunsul vine dintr-un studiu recent publicat în Negotiation and Conflict Management Research.

Cercetarea arată: cele mai eficiente scuze sunt cele în care îți asumi responsabilitatea

Specialiștii au descoperit că elementul cheie al unui „apology style” care chiar funcționează este asumarea responsabilității pentru greșeală.

„Cel mai important lucru este recunoașterea faptului că vina îți aparține”, explică Roy Lewicki, profesor la Ohio State University și autor principal al studiului. „Spune simplu: a fost greșeala mea.”

Cele 6 elemente ale unei scuze eficiente

Analizând reacțiile a 755 de participanți, cercetătorii au identificat cele mai importante componente:

  1. Asumarea responsabilității – recunoașterea greșelii.

  2. Oferirea unei soluții de reparare – arătând că vrei să îndrepți lucrurile.

  3. Exprimarea regretului – simplul „îmi pare rău”.

  4. Explicația greșelii – ce a mers prost.

  5. Promisiunea de schimbare – „data viitoare voi face diferit”.

  6. Cererea de iertare – cea mai puțin importantă, poate fi chiar omisă.

„Vorbele pot părea ieftine, dar când spui voi repara problema, transmiți că ești dispus să acționezi”, precizează Lewicki.

De ce contează și limbajul nonverbal

Studiul a analizat scuze scrise, însă în viața reală contează enorm și tonul vocii, contactul vizual și autenticitatea emoțiilor. O scuză sinceră nu înseamnă doar cuvinte, ci și atitudine.

Ce înseamnă o scuză autentică

Un „apology style” reușit transmite mai mult decât regretul pentru o greșeală. El arată că prețuiești relația mai mult decât ego-ul, că alegi responsabilitatea în locul justificărilor și că ești dispus să crești prin greșelile tale.

Subiecte în articol: scuze iertare
