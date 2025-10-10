Descoperire uimitoare în SUA. O piatră funerară romană a fost găsită în curtea unei case din New Orleans

O piatră funerară romană autentică, datând de peste 1.900 de ani, a fost descoperită întâmplător de un cuplu din New Orleans, SUA, sub tufișurile din curtea casei, potrivit unui raport publicat de Live Science.

Artefactul, realizat din marmură, poartă o inscripție latină dedicată unui soldat roman, Sextus Congenius Verus, membru al flotei pretoriene Misenensis, originar din tribul trac Bessi. Textul menționează că soldatul a trăit 42 de ani și a servit 22 de ani pe nava de război Asclepius.

Piatra, cu dimensiuni de aproximativ 30 de centimetri, a fost descoperită de Daniella Santoro, antropolog la Universitatea Tulane, și de soțul ei, Aaron Lorenz, în timp ce aceștia curățau curtea din cartierul istoric Carrollton.

Arheologul D. Ryan Gray, de la Universitatea din New Orleans, care a analizat artefactul, a confirmat autenticitatea acestuia. Cercetările au arătat că inscripția fusese deja înregistrată în trecut de specialiști și aparținea unui monument funerar din secolul al II-lea descoperit la Civitavecchia, un port antic situat la aproximativ 60 de kilometri de Roma.

Piatra a dispărut la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, după ce muzeul italian care o găzduia a fost distrus în timpul bombardamentelor aliate.

„Este posibil ca artefactul să fi fost luat din Italia în timpul sau după război, poate de un soldat american ori de un comerciant de antichități”, a explicat Gray.

Autoritățile americane colaborează în prezent cu oficialii italieni pentru repatrierea pietrei funerare la Civitavecchia.

„Această descoperire arată cât de multă istorie poate fi ascunsă chiar și în cele mai neașteptate locuri. Obiectul este autentic, în siguranță, și urmează să fie returnat pentru a fi expus corespunzător”, a adăugat Ryan Gray.