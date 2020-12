Ce cadouri sa oferi celor dragi de Craciun: bluze dama pentru toate gusturile!

Se apropie cu pasi repezi Craciunul si deja se simte in aer putina tensiune. Oamenii sunt in cautare de cadouri pe ultima suta de metri si uneori si ideile se epuizeaza. Totusi, la o analiza la rece a situatiei, vei constata ca inca exista optiuni din care sa alegi. Asadar, iata ce cadouri sa le oferi celor dragi de acest Craciun, daca ai ramas in pana de idei:

Pentru barbati: accesorii din piele, precum portofele, curele sau accesorii fashion vintage. Barbatii de regula prefera cadourile care sa prezinte si o utilitate, pe langa aspectul vizual placut (acestia nu vor fi dati pe spate de un bibelou sau de un tablou decorativ, asta este realitatea si nu are rost sa ne ascundem dupa deget).

Pentru femei: accesorii din aceeasi categorie ca cea pentru barbati, adica realizate din piele naturala, deoarece sunt extrem de rezistente si de utile.

Pentru barbati camasi office sau casual, papioane sau cravate, pentru femei bluze din aceeasi categorie sau din categoria celor elegante, romantice sau sexy. Femeile, de asemenea, adora si rochiile, asa ca poti merge la sigur cu aceasta alegere.

Incaltamintea este si ea o alegere buna, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atentie, totusi, ca marimile sa se potriveasca celui / celei care le va primi in dar, deoarece aceasta categorie de produse este una destul de problematica, pentru ca unele marimi pot sa nu corespunda sau sa difere ca dimensiune de la un brand la altul.

Accesorii fashion din aur sau din argint. Acestea sunt in special preferate de catre femei, dar nici barbatii nu se dau la o parte de la astfel de cadouri.

Nici cei mici nu trebuie neglijati, asadar optati pentru jucarii de plus, papusi, masinute sau alte exemple de acest fel. De asemenea, si jocurile de societate au inceput sa revina in centrul atentiei si sunt mult mai interactive sim ai potrivite pentru cei mici, pentru ca ei sunt la varsta la care invata sa socializeze.

Pentru doamnele mai in varsta, seturile de portelan, precum seturile de cafea sau de vesela sunt ideale. Doamnele in varsta apreciaza astfel de cadouri, deoarece sunt mult mai practice.

Seniorii de gen masculin se vor bucura de o tabla de sah sau de alte jocuri care stimuleaza intelectul, deoarece sunt jocuri extrem de interactive, chiar daca sunt incadrate in categoria jocurilor pasive.

Farduri si alte cosmetice de ingrijire personala: cadourile acestea sunt ideale pentru femeile tinere si nu numai. Doamnele adora sa se rasfete cu astfel de produse, deoarece le ajuta sa se ingrijeasca de aspectul fizic in fiecare zi. Opteaza pentru produse in functie de categoria de varsta dupa care sunt clasificate. Cadouri personalizate: indiferent de gen sau de varsta, cadourile personalitate sunt mereu o idee inspirata, pentru ca se vor potrivi oricui. Cadourile personalizate pot fi: tricouri, pixuri, tablouri, brelocuri, sepci, hanorace si asa mai departe, care pot contine numele celui / celei care le va primi, zodia, un motto preferat sau, de ce nu, o imagine reprezentativa, care sa insemne ceva pentru ei.

De unde poti sa faci cumparaturi mai usor in aceasta perioada? Chiar daca este tentant sa colinzi prin magazine, cu siguranta aglomeratia si statul la cozi nu suna atat de imbietor. Asadar, opteaza pentru magazine online, care fac livrari chiar si pe ultima suta de metri. In acest fel, eviti in totalitate drumuri pierdute prin trafic (care este infernal in aceasta perioada), dar si aglomeratia din magazine, statul la cozi pentru plata produselor si asa mai departe. Cu timpul pretios pe care il salvezi, facand shopping online, poti sa faci lucruri mult mai productive pentru casa, mai ales ca acum si pregatirile pentru Craciun au intrat in febra timpului (care pare ca trece extrem de repede in aceasta perioada).

Shopping-ul online iti ofera avantaje de necombatut:

Confort si comoditate in comandarea produselor;

Livrare rapida a produselor comandate;

Timp, mult timp liber salvat;

Garantia returnarii produselor;

Flexibilitate de alegere si lejeritate.

Bonus: de Craciun, nu uita ca si atmosfera de sarbatoare si pace trebuie sa predomine. Asadar, lucreaza la aceasta parte si nu o neglija. Daca ai parte de sarbatori in familie, construieste o atmosfera care sa ii imbie pe toti si sa ii transpuna in acea stare de sarbatoare. Bradul trebuie sa ocupe un loc fruntas in living, iar decoratiunile de Craciun si instalatiile luminoase trebuie sa fie prezente in orice incapere. Renunta la lustrele aprinse si opteaza pentru lumina ambientala. Alegeti lumanari parfumate cu miros de scortisoara si mar copt sau scortisoara si mandarine, vanilie si asa mai departe, arome dulci cu iz de sarbatoare.

Preparatele culinare sunt si ele importante si merita atentie. Opteaaza pentru preparate traditionale, pentru ca acestea pot trezi amintiri placute doar cu ajutorul mirosului lor. Vreti sa sudati relatia cu familia si prietenii? Atunci adunati-va toti la o cina si lasati voia buna sa curga natural. Cantati colinde impreuna sau rememorati amintiri din trecut. Si, nu uitati, sarbatorile de iarna nu sunt despre ce primesti, ci despre ce anume daruiesti celor din jur. Astfel, dar din dar se face Rai si cadourile primite si oferite vor fi mult mai apreciate, mult mai pline de semnificatii emotionale si spirituale – iar la final nici nu mai conteaza ce anume alegi sa daruiesti si nici ce anume primesti, atat timp cat acestea sunt oferite / primite cu iubire si cu recunostinta (pentru ca, nu-i asa, gestul conteaza cel mai mult).