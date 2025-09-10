Cele mai la modă tunsori pentru toamna 2025 – trenduri în hairstyling

Accentul cade pe textură, volum, naturalețe și simplitate.

1. Bobs & Lobs reinventate — eleganță versatilă

Boburile (tunsori scurte) și lob-urile (un pic mai lungi) revin în forță, oferind volum și mișcare naturală. Pe deasupra, accesorizarea cu bretonuri, cu tentă retro, sau adăugarea de textură este vedetă în acest sezon.

2. "Ripped Bob" – textura rebelă, relaxată

Ripped bob-ul oferă un twist modern tunsorii clasice: margini ușor despicate, o linie aparent casual, dar cu efect statement. Artistul Melissa Timperley recomandă menținerea tunsorii puțin mai lungă și retușuri regulate pentru a păstra aspectul chic, dar lejer.

3. Pixie și Pixie Mullet — curaj și personalitate

Pixie Mullet-ul, promovat de Katherine Langford, este o fuziune între pixie, crop și bob, oferind o flexibilitate stilistică aparte. Acest look androgin, texturat, este considerat vedeta sezonului.

În paralel, pixie-ul ultra-scurt, purtat de Keke Palmer, subliniază trăsăturile feței și stilul minimal, ideal pentru zile active și look modern.

4. Shag modern, Layers îndrăznețe și breton romantic

Shag-ul continuă să fie popular, în versiuni mai soft, cu mai mult volum și textură naturală. Bretonul „curtain” (sau versiuni romantice de breton) adaugă un aer relaxat și feminin tunsorilor mai lungi sau medii.

5. C-Shape Cut — nostalgia anilor ’90

C-shape cut este un revival al stilului iconic "Rachel", cu straturi curbate ce încadrează fața, oferind volum și eleganță ușor de gestionat. Acest look este versatil și se potrivește atât firelor fine, cât și celor groase.

Sumar tendințe:

Tendință Caracteristici principale Bob / Lob Versatil, voluminos, cu textură și breton elegant Ripped Bob Look relaxat, margini texturate, aspect casual-chic Pixie / Pixie Mullet Stil curajos, scurt, texturat, masculin-feminin Shag & Layers Volum, mișcare, breton romantic C-Shape Cut Straturi curbate, volum, nostalgie ’90, ușor de stilizat

Toamna 2025 este despre stilință fără efort, forme versatile și texturi care ies în evidență. „Perfect imperfect” este vibe-ul sezonului – tunsori care invită la mișcare, autenticitate și, mai presus de toate, confort în propria piele.