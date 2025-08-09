Cum se poartă corect costumul bărbătesc? Ghid complet de stil masculin

De la nasturi și lungimea pantalonului până la șosete și cămașă, detaliile fac diferența între un look impecabil și unul neglijent.

Iată regulile esențiale despre cum să porți corect costumul, indiferent de ocazie.

1. Nasturii sacoului – când îi închei și când nu

Totul ține de tipul de sacou:

Sacou cu 2 nasturi (cel mai des întâlnit):

Stând în picioare: se încheie doar nasturele de sus .

Nasturele de jos rămâne întotdeauna desfăcut.

Când te așezi: descheie sacoul complet.

Sacou cu 3 nasturi:

Poți încheia doar nasturele din mijloc sau

Sus + mijloc (josul rămâne tot timpul desfăcut)

Sacou cu un singur nasture:

Încheiat când stai în picioare

Desfăcut când te așezi

Regulă de aur: Niciodată nu încheia ultimul nasture de la sacou, indiferent câți are.

2. Lungimea corectă a pantalonului

Pantalonul de costum trebuie să atingă ușor partea superioară a pantofului, formând un singur mic "break" (cută ușoară în față).

Prea lung: arată neîngrijit și face cute multiple

Prea scurt: îți dezvăluie glezna în mod nedorit (doar dacă nu e un costum croppat, de vară)

Ideal: tivul atinge vârful pantofului, iar în spate ajunge aproape de toc.

3. Lungimea mânecii sacoului

Mâneca sacoului trebuie să lase 1 - 1.5 cm din manșeta cămășii la vedere .

Când manșeta nu se vede deloc, sacoul pare prea lung.

Dacă se vede prea multă cămașă – e prea scurt.

Manșeta cămășii trebuie să acopere complet încheietura mâinii.

4. Ce șosete porți la costum

Șosetele trebuie să fie lungi – până la jumătatea gambei sau mai sus, ca să nu se vadă pielea când stai jos.

Culoare: ideal, să se asorteze cu pantalonul , nu cu pantoful.

Pentru un look clasic: șosete negre, gri, bleumarin.

Pentru un look modern: poți purta șosete colorate sau cu model – dar cu bun gust.

Fără șosete sport, scurte sau albe. Niciodată.

5. Pantofii potriviți la costum

Pantofii trebuie să fie clasici, eleganți și curați .

Cele mai bune alegeri: Oxford , Derby sau Loafers (vara).

Negru: pentru evenimente formale sau costum închis la culoare

Maro: merge foarte bine la costum gri, albastru sau bej

Curea și pantofi din același ton și material (ideal, piele)

6. Alte detalii care contează

Cravata : Capătul trebuie să atingă buzunarul pantalonului , nu mai sus sau mai jos Nodul cravatei trebuie să acopere complet gulerul cămășii

Batista de buzunar : opțională, dar adaugă rafinament

Cămașa : albă, bleu sau în dungi fine – manșetele trebuie să iasă puțin în afară

Ceasul : elegant, subțire, cu curea din piele – potrivit sub manșetă

Cureaua : simplă, de piele, fără catarame masive

Bijuterii? Maxim o verighetă și un ceas. Eventual, un ac de cravată discret.

Erori frecvente de evitat:

Sacou încheiat greșit (ambii nasturi)

Pantaloni prea lungi sau prea scurți

Șosete sport sau vizibile când stai jos

Pantofi nepotriviți (de sport, prea casual)

Cravată prea scurtă sau prea lungă

Cămașă cu imprimeu sau guler necorespunzător

Eleganța stă în detalii

A purta corect un costum nu înseamnă doar să îl ai, ci să știi cum să îl porți. Un costum bine ajustat, purtat cu încredere și atenție la detalii transmite stil, respect și rafinament.