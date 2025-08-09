Cum se poartă corect costumul bărbătesc? Ghid complet de stil masculin

De la nasturi și lungimea pantalonului până la șosete și cămașă, detaliile fac diferența între un look impecabil și unul neglijent.
Iată regulile esențiale despre cum să porți corect costumul, indiferent de ocazie.
1. Nasturii sacoului – când îi închei și când nu
Totul ține de tipul de sacou:
Sacou cu 2 nasturi (cel mai des întâlnit):
-
Stând în picioare: se încheie doar nasturele de sus.
-
Nasturele de jos rămâne întotdeauna desfăcut.
-
Când te așezi: descheie sacoul complet.
Sacou cu 3 nasturi:
-
Poți încheia doar nasturele din mijloc sau
-
Sus + mijloc (josul rămâne tot timpul desfăcut)
Sacou cu un singur nasture:
-
Încheiat când stai în picioare
-
Desfăcut când te așezi
Regulă de aur: Niciodată nu încheia ultimul nasture de la sacou, indiferent câți are.
2. Lungimea corectă a pantalonului
Pantalonul de costum trebuie să atingă ușor partea superioară a pantofului, formând un singur mic "break" (cută ușoară în față).
-
Prea lung: arată neîngrijit și face cute multiple
-
Prea scurt: îți dezvăluie glezna în mod nedorit (doar dacă nu e un costum croppat, de vară)
Ideal: tivul atinge vârful pantofului, iar în spate ajunge aproape de toc.
3. Lungimea mânecii sacoului
-
Mâneca sacoului trebuie să lase 1 - 1.5 cm din manșeta cămășii la vedere.
-
Când manșeta nu se vede deloc, sacoul pare prea lung.
-
Dacă se vede prea multă cămașă – e prea scurt.
Manșeta cămășii trebuie să acopere complet încheietura mâinii.
4. Ce șosete porți la costum
-
Șosetele trebuie să fie lungi – până la jumătatea gambei sau mai sus, ca să nu se vadă pielea când stai jos.
-
Culoare: ideal, să se asorteze cu pantalonul, nu cu pantoful.
-
Pentru un look clasic: șosete negre, gri, bleumarin.
-
Pentru un look modern: poți purta șosete colorate sau cu model – dar cu bun gust.
Fără șosete sport, scurte sau albe. Niciodată.
5. Pantofii potriviți la costum
-
Pantofii trebuie să fie clasici, eleganți și curați.
-
Cele mai bune alegeri: Oxford, Derby sau Loafers (vara).
-
Negru: pentru evenimente formale sau costum închis la culoare
-
Maro: merge foarte bine la costum gri, albastru sau bej
-
Curea și pantofi din același ton și material (ideal, piele)
6. Alte detalii care contează
-
Cravata:
-
Capătul trebuie să atingă buzunarul pantalonului, nu mai sus sau mai jos
-
Nodul cravatei trebuie să acopere complet gulerul cămășii
-
-
Batista de buzunar: opțională, dar adaugă rafinament
-
Cămașa: albă, bleu sau în dungi fine – manșetele trebuie să iasă puțin în afară
-
Ceasul: elegant, subțire, cu curea din piele – potrivit sub manșetă
-
Cureaua: simplă, de piele, fără catarame masive
-
Bijuterii? Maxim o verighetă și un ceas. Eventual, un ac de cravată discret.
Erori frecvente de evitat:
-
Sacou încheiat greșit (ambii nasturi)
-
Pantaloni prea lungi sau prea scurți
-
Șosete sport sau vizibile când stai jos
-
Pantofi nepotriviți (de sport, prea casual)
-
Cravată prea scurtă sau prea lungă
-
Cămașă cu imprimeu sau guler necorespunzător
Eleganța stă în detalii
A purta corect un costum nu înseamnă doar să îl ai, ci să știi cum să îl porți. Un costum bine ajustat, purtat cu încredere și atenție la detalii transmite stil, respect și rafinament.
Amintește-ți: croiala, lungimea, nasturii și accesoriile definesc un bărbat elegant.