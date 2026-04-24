Trench-ul, reinventat în 2026: Cum se poartă piesa must-have a sezonului

de Andreea Tiron    |    24 Apr 2026   •   09:45
Sursa foto: 5 moduri simple de a purta trench-ul ca o vedetă

Trench-ul rămâne piesa-vedetă a primăverii, dar în 2026 nu mai vorbim doar despre clasicul model bej, purtat peste blugi.

Designerii și street style-ul internațional propun reinterpretări moderne – de la croieli scurte până la siluete oversized sau culori neașteptate.

Trench-ul reinventat: ce se poartă în 2026

În acest sezon, trench-ul clasic este actualizat prin:

  • croieli cropped (scurte) – până în talie, mai relaxate și moderne
  • gulere înalte (funnel neck) sau reinterpretări dramatice
  • silhuete oversized sau cu talia coborâtă
  • materiale noi – satin, piele sau textile tehnice
  • culori fresh – de la maro ciocolatiu la nuanțe pastel sau accente vibrante

Trench-ul devine astfel o piesă statement, nu doar un strat funcțional.

1. Trench + denim = combinația fără greș

Cea mai simplă și eficientă formulă rămâne:

  • trench clasic sau oversized
  • jeans drepți (straight-leg)
  • tricou alb sau cămașă

Este un look minimalist, dar extrem de actual, preferat în marile capitale ale modei.

Pentru un plus de stil: adaugă pantofi cu vârf ascuțit sau sneakers colorați.

2. Trench-ul purtat ca piesă principală

În 2026, trench-ul nu mai este doar un layer – poate deveni ținută în sine:

  • poartă-l închis complet
  • strânge-l în talie cu cordonul
  • accesorizează cu ochelari statement

Acest styling creează un look sofisticat și modern, inspirat din street style-ul vedetelor.

3. Varianta cropped – trendul sezonului

Trench-ul scurt este, fără dubii, piesa-cheie a primăverii:

  • se potrivește perfect cu pantaloni cu talie înaltă
  • merge excelent cu fuste sau rochii
  • oferă un aer tineresc și relaxat

Este alegerea ideală pentru zilele cu vreme schimbătoare și pentru outfituri urbane.

4. Trench + fuste și rochii feminine

Pentru un look elegant:

  • trench lung + fustă midi sau rochie fluidă
  • pantofi kitten heels sau balerini

Contrastul dintre croiala structurată a trench-ului și materialele delicate creează un efect rafinat, foarte prezent în colecțiile 2026.

5. Layering modern: oversized și relaxat

Primăvara aceasta, regula este confortul:

  • trench oversized
  • pantaloni largi sau jeanși relaxați
  • top simplu

Look-ul trebuie să pară „effortless”, ușor purtat, chiar ușor neglijent – exact cum preferă fashion editorii.

6. Joacă-te cu proporțiile și culorile

Dacă vrei să ieși din zona clasică:

  • alege un trench colorat (roz pal, albastru deschis, roșu cherry)
  • sau unul din piele ori satin pentru un efect wow
  • combină-l cu outfituri monocrome sau tonuri contrastante

Trench-ul devine astfel piesa centrală a întregii ținute.

În primăvara 2026, trench-ul rămâne esențial, dar regulile s-au schimbat: nu mai este doar o piesă clasică, ci un element versatil, reinterpretat în funcție de stilul personal.

Fie că alegi varianta clasică, cropped sau oversized, cheia este modul în care îl porți: relaxat, adaptat proporțiilor și, mai ales, cu atitudine.

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
