Trench-ul, reinventat în 2026: Cum se poartă piesa must-have a sezonului

Designerii și street style-ul internațional propun reinterpretări moderne – de la croieli scurte până la siluete oversized sau culori neașteptate.

Trench-ul reinventat: ce se poartă în 2026

În acest sezon, trench-ul clasic este actualizat prin:

croieli cropped (scurte) – până în talie, mai relaxate și moderne

gulere înalte (funnel neck) sau reinterpretări dramatice

silhuete oversized sau cu talia coborâtă

materiale noi – satin, piele sau textile tehnice

culori fresh – de la maro ciocolatiu la nuanțe pastel sau accente vibrante

Trench-ul devine astfel o piesă statement, nu doar un strat funcțional.

1. Trench + denim = combinația fără greș

Cea mai simplă și eficientă formulă rămâne:

trench clasic sau oversized

jeans drepți (straight-leg)

tricou alb sau cămașă

Este un look minimalist, dar extrem de actual, preferat în marile capitale ale modei.

Pentru un plus de stil: adaugă pantofi cu vârf ascuțit sau sneakers colorați.

2. Trench-ul purtat ca piesă principală

În 2026, trench-ul nu mai este doar un layer – poate deveni ținută în sine:

poartă-l închis complet

strânge-l în talie cu cordonul

accesorizează cu ochelari statement

Acest styling creează un look sofisticat și modern, inspirat din street style-ul vedetelor.

3. Varianta cropped – trendul sezonului

Trench-ul scurt este, fără dubii, piesa-cheie a primăverii:

se potrivește perfect cu pantaloni cu talie înaltă

merge excelent cu fuste sau rochii

oferă un aer tineresc și relaxat

Este alegerea ideală pentru zilele cu vreme schimbătoare și pentru outfituri urbane.

4. Trench + fuste și rochii feminine

Pentru un look elegant:

trench lung + fustă midi sau rochie fluidă

pantofi kitten heels sau balerini

Contrastul dintre croiala structurată a trench-ului și materialele delicate creează un efect rafinat, foarte prezent în colecțiile 2026.

5. Layering modern: oversized și relaxat

Primăvara aceasta, regula este confortul:

trench oversized

pantaloni largi sau jeanși relaxați

top simplu

Look-ul trebuie să pară „effortless”, ușor purtat, chiar ușor neglijent – exact cum preferă fashion editorii.

6. Joacă-te cu proporțiile și culorile

Dacă vrei să ieși din zona clasică:

alege un trench colorat (roz pal, albastru deschis, roșu cherry)

sau unul din piele ori satin pentru un efect wow

combină-l cu outfituri monocrome sau tonuri contrastante

Trench-ul devine astfel piesa centrală a întregii ținute.

În primăvara 2026, trench-ul rămâne esențial, dar regulile s-au schimbat: nu mai este doar o piesă clasică, ci un element versatil, reinterpretat în funcție de stilul personal.

Fie că alegi varianta clasică, cropped sau oversized, cheia este modul în care îl porți: relaxat, adaptat proporțiilor și, mai ales, cu atitudine.