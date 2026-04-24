Trench-ul, reinventat în 2026: Cum se poartă piesa must-have a sezonului

Designerii și street style-ul internațional propun reinterpretări moderne – de la croieli scurte până la siluete oversized sau culori neașteptate.
Trench-ul reinventat: ce se poartă în 2026
În acest sezon, trench-ul clasic este actualizat prin:
- croieli cropped (scurte) – până în talie, mai relaxate și moderne
- gulere înalte (funnel neck) sau reinterpretări dramatice
- silhuete oversized sau cu talia coborâtă
- materiale noi – satin, piele sau textile tehnice
- culori fresh – de la maro ciocolatiu la nuanțe pastel sau accente vibrante
Trench-ul devine astfel o piesă statement, nu doar un strat funcțional.
1. Trench + denim = combinația fără greș
Cea mai simplă și eficientă formulă rămâne:
- trench clasic sau oversized
- jeans drepți (straight-leg)
- tricou alb sau cămașă
Este un look minimalist, dar extrem de actual, preferat în marile capitale ale modei.
Pentru un plus de stil: adaugă pantofi cu vârf ascuțit sau sneakers colorați.
2. Trench-ul purtat ca piesă principală
În 2026, trench-ul nu mai este doar un layer – poate deveni ținută în sine:
- poartă-l închis complet
- strânge-l în talie cu cordonul
- accesorizează cu ochelari statement
Acest styling creează un look sofisticat și modern, inspirat din street style-ul vedetelor.
3. Varianta cropped – trendul sezonului
Trench-ul scurt este, fără dubii, piesa-cheie a primăverii:
- se potrivește perfect cu pantaloni cu talie înaltă
- merge excelent cu fuste sau rochii
- oferă un aer tineresc și relaxat
Este alegerea ideală pentru zilele cu vreme schimbătoare și pentru outfituri urbane.
4. Trench + fuste și rochii feminine
Pentru un look elegant:
- trench lung + fustă midi sau rochie fluidă
- pantofi kitten heels sau balerini
Contrastul dintre croiala structurată a trench-ului și materialele delicate creează un efect rafinat, foarte prezent în colecțiile 2026.
5. Layering modern: oversized și relaxat
Primăvara aceasta, regula este confortul:
- trench oversized
- pantaloni largi sau jeanși relaxați
- top simplu
Look-ul trebuie să pară „effortless”, ușor purtat, chiar ușor neglijent – exact cum preferă fashion editorii.
6. Joacă-te cu proporțiile și culorile
Dacă vrei să ieși din zona clasică:
- alege un trench colorat (roz pal, albastru deschis, roșu cherry)
- sau unul din piele ori satin pentru un efect wow
- combină-l cu outfituri monocrome sau tonuri contrastante
Trench-ul devine astfel piesa centrală a întregii ținute.
În primăvara 2026, trench-ul rămâne esențial, dar regulile s-au schimbat: nu mai este doar o piesă clasică, ci un element versatil, reinterpretat în funcție de stilul personal.
Fie că alegi varianta clasică, cropped sau oversized, cheia este modul în care îl porți: relaxat, adaptat proporțiilor și, mai ales, cu atitudine.