Fenomen rar, în septembrie 2025: Luna Porumbului aduce eclipsa „sângerie”

Aceasta este ultima Lună plină a verii în emisfera nordică și aduce mai multe particularități interesante. Deși Luna plină din septembrie este adesea denumită Luna Recoltei, anul acesta aceasta va fi înlocuită de termenul „Luna Porumbului” deoarece Luna Recoltei va fi pe 6 octombrie, eveniment care are loc o dată la 3 ani, conform tradiției care leagă denumirile Lunii pline de apropierea sau depărtarea față de echinocțiul de toamnă.

Denumirile variază în funcție de cultură: de la Luna Vinului și Luna Cântecului, până la Anishinaabeg, „Wabaabagaa Giizis”, adică „Luna frunzelor ce se schimbă”.

Eclipsa totală de Lună va avea o durată impresionantă, de 82 de minute, fiind cea mai lungă eclipsă totală, după cea de pe 8 noiembrie 2022. Spectacolul va putea fi observat din Australia, Asia, Africa și părți din Europa. Fenomenul este similar cu eclipsa totală de Lună vizibilă în America de Nord pe 14 martie 2025, însă eclipsa de pe 7 septembrie va avea loc înainte de răsăritul Lunii.

Luna plină va fi vizibilă cu ochiul liber, fără necesitatea instrumentelor optice, însă binoclurile sau telescoapele pot descoperi detalii spectaculoase de pe suprafața lunară.

În seara următoare, pe 8 septembrie, Luna în faza de descreștere va putea fi admirată aproape de planeta Saturn, care va fi foarte strălucitoare datorită opoziției anuale, când se află la cea mai mică distanță față de pământ, pe 20 septembrie.

După acest eveniment astral, următoarea Lună plină va fi Luna Recoltei, care va apărea pe cer în noapea de 6 octombrie, potrivit a1.ro.