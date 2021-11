De ce sa citesti carti cand poti vedea filme? 5 motive care te vor convinge ca lectura e mai buna

”De ce sa citesti carti cand exista filme?” - este poate una dintre cele mai uzitate intrebari ale celor care nu obisnuiesc sa citeasca. Insa adevarul este ca exista un infinit de motive pentru care sa alegi lectura in defavoarea filmelor. Una nu o exclude pe cealalta, iar, de cele mai multe ori, cele doua vin sa completeze povestea sau sa-i ofere o alta perspectiva decat cea cunoscuta de tine pana la momentul vizionarii filmului sau citirii cartii.

5 motive care te vor convinge ca lectura e mai buna

1. Stimuleaza imaginatia si iti poti construi propria viziune despre personaje – spre deosebire de filme, unde personajele sunt deja reprezentate de anumiti actori, in timpul unei lecturi, acestea pot arata asa cum iti doresti tu. De exemplu, eroina va capata infatisarea femeii perfecte pentru tine si va corespunde imaginii pe care tu o creionezi, nu va fi impusa de viziunea regizorului;

2. Reduce stresul si depresia – de multe ori, atunci cand te uiti la un film, iti pierzi concentrarea si te trezesti butonand telefonul; atunci cand citesti, te pierzi in paginile acelei carti mult indragite, actiunea ”te fura” si reusesti sa te detasezi de gandurile care nu iti dau pace. Odata relaxandu-te, incepi sa vezi viata cu alti ochi, intr-o maniera mai pozitiva;

3. Iti imbogateste vocabularul si te ajuta sa-ti perfectionezi comunicarea (verbala si scrisa) – atunci cand citesti, esti mult mai concentrat decat pe parcursul vizionarii unui film, astfel vei remarca probabil cuvinte noi, termeni noi, dialecte sau stiluri de scriere. Pe parcurs, vei ajunge sa iti dezvolti vocabularul si sa deprinzi abilitati de scriere. Apoi, in timp, te vei bucura de abilitati de comunicare complexe, care te vor ajuta sa te exprimi mai bine si sa relationezi la un nivel mai ridicat cu cei din jur;

4. Te ajuta sa-ti dezvolti atentia si capacitatea de concentrare – Atunci cand citesti carti, vei fi nevoit sa-ti canalizezi atentia asupra povestii din paginile romanului. Astfel, iti vei dezvolta capacitatea de a te mentine concentrat asupra unei singure activitati si nu te vei mai lasa distras de alte activitati precum butonarea telefonului, raspunderea mesajelor de pe retelele de socializare, verificarea e-mailului s.a.m.d, cum se intampla atunci cand urmaresti un film;

5. Te va ajuta sa gasesti solutii la propriile probleme de viata si sa vezi totul cu alti ochi – indiferent de tipul de carti pe care preferi sa-l citesti, in paginile acestora vei gasi raspunsuri la intrebarile tale. Fie ca este vorba de un roman de dragoste, fie ca preferi lecturi de dezvoltare personala sau orice alta carte, poti gasi solutii la probleme personale sau perspective de abordare diferite, care sa te ajute sa-ti depasesti propriile bariere mentale.

