Hrană umedă sau hrană uscată: ce este mai sănătos pentru câini?

de Andreea Tiron    |    22 Aug 2025   •   08:40
Sursa foto: Jurnalul

Atunci când vine vorba de alegerea hranei pentru câinele tău, una dintre cele mai mari dileme este: hrană uscată (crochete) sau hrană umedă (conserve/plicuri)?

Ambele variante au avantaje și dezavantaje, iar cea mai bună alegere depinde de nevoile câinelui, de vârsta sa și chiar de stilul de viață al stăpânului.

Avantajele hranei uscate

  • Îngrijirea dinților: mestecarea crochetelor ajută la reducerea tartrului și la menținerea sănătății gingiilor.

  • Practică: se păstrează mai mult timp după deschidere și este ușor de dozat.

  • Echilibrată nutrițional: majoritatea sortimentelor premium oferă toți nutrienții necesari.

  • Mai accesibilă ca preț: de obicei, hrana uscată este mai ieftină decât cea umedă.

Avantajele hranei umede

Dezavantaje

  • Hrană uscată: poate fi greu de mestecat pentru câinii cu probleme dentare sau seniori.

  • Hrană umedă: este mai scumpă, se alterează rapid după deschidere și, dacă e administrată singură, nu curăță dinții.

Care este cea mai bună alegere?

Nu există un răspuns universal valabil. Mulți veterinari recomandă o combinație între cele două tipuri de hrană:

  • Crochete pentru sănătatea dentară și un aport echilibrat de nutrienți.

  • Conserve/plicuri pentru un plus de hidratare și varietate în dietă.

Sfat important:

  • Alege întotdeauna hrană premium sau superpremium, adaptată vârstei, taliei și nevoilor medicale ale câinelui.

  • Evită schimbările bruște de dietă – treci treptat de la un tip de hrană la altul.

  • Cere sfatul veterinarului înainte de a schimba alimentația câinelui.

În concluzie: atât hrana uscată, cât și cea umedă pot fi sănătoase pentru câine, dacă sunt de calitate. Cel mai important este să îi oferi o alimentație echilibrată, adaptată nevoilor sale și să îi monitorizezi starea de sănătate.

