Înălțarea Sfintei Cruci, 14 septembrie 2025: Rugăciune pentru protecție divină

Această zi reprezintă un moment de reflecție și de întărire a credinței pentru mulți oameni care găsesc în rugăciuni sprijin și binecuvântare.

Sărbătoarea amintește de descoperirea Sfintei Cruci de către Sfânta Împărăteasă Elena și înălțarea acesteia în fața poporului de către patriarhul Macarie al Ierusalimului, în anul 335. În aceeași zi din anul 629 a fost marcată și readucerea Crucii la Ierusalim, după ce a fost luată de perși.

Tradiții și obiceiuri

14 septembrie marchează trecerea de la vară la toamnă. În unele zone este numită "Cârstovul Viilor", deoarece începe culesul strugurilor.

În această zi, unii credincioși țin postt negru, alții evită consumul anumitor alimente - usturoi, nuci, prune și pește, despre care se spune că amintesc de cruce prin forma lor.

Un alt obicei este culegerea și sfințirea plantelor de leac - busuioc, micșunele, boz) Acestea se duc la biserică, apoi se păstrează pe icoane. Se pot folosi pentru a alunga răul din gospodărie, potrivit spynews.ro.

După Ziua Crucii, șerpii și insectele intră în pământ iar vremea se schimbă. Dacă au loc tunete pe 14 septembrie, toamna va fi lungă, iar dacă plouă,urmează o toamnă rece.

Rugăciune de Înălțarea Sfintei Cruci

„Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui... Bucură-te, preacinstită și de viață făcătoare Crucea Domnului, care gonești pe diavoli cu puterea Celui ce s-a răstignit pe tine... O, preacinstită Cruce, ajută-mi mie cu Sfânta Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții. Amin!”, este una dintre rugăciunile care se rostesc în 14 septembrie.