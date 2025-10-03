x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Jurnalul TV Adrenalină pură și un spectacol care nu poate fi ratat: Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore se vede duminică, de la 14:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Adrenalină pură și un spectacol care nu poate fi ratat: Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore se vede duminică, de la 14:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY

de Redacția Jurnalul    |    03 Oct 2025   •   11:19
Adrenalină pură și un spectacol care nu poate fi ratat: Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore se vede duminică, de la 14:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Duminică, un spectacol incendiar al vitezei va avea loc sub luminile orașului Singapore!

Viraje strânse, adrenalină electrizantă, strategii și dueluri la limită, toate acestea se vor vedea de la ora 14:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY, într-o nouă luptă a piloților de Formula 1. Fanii vor asista la momente tensionate, care pot schimba în orice secundă finalul cursei, iar cursa stradală va depăși așteptările pasionaților de motorsport.  

Formula 1 revine după un weekend de pauză, dar și după Marele Premiu al Azerbaidjanului, unde Max Verstappen s-a impus și a dominat cursa. Acesta va pune duminică presiune pe Oscar Piastri și Lando Norris, cei doi piloți de la McLaren din fruntea clasamentului.

Circuitul stradal din Singapore a găzduit primul Grand Prix în 2008. În 2024, australianul Daniel Ricciardo a obținut cel mai bun timp, 1:34.486, în cursa de 62 de tururi. Anul trecut, Lando Norris a reușit să câștige Marele Premiu din Singapore, fiind urmat pe podium de Max Verstappen și Oscar Piastri. 

Programul Marelui Premiu din Singapore

Vineri

  • 12:30: Prima sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)
  • 16:00: A doua sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

Sâmbătă

  • 12:30: A treia sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)
  • 15:45: Calificări (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Duminică

Citește pe Antena3.ro

  • 14:45: Cursa (Antena 1 și AntenaPLAY)

 

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: formula 1 marele premiu
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri