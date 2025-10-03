Adrenalină pură și un spectacol care nu poate fi ratat: Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore se vede duminică, de la 14:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Viraje strânse, adrenalină electrizantă, strategii și dueluri la limită, toate acestea se vor vedea de la ora 14:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY, într-o nouă luptă a piloților de Formula 1. Fanii vor asista la momente tensionate, care pot schimba în orice secundă finalul cursei, iar cursa stradală va depăși așteptările pasionaților de motorsport.

Formula 1 revine după un weekend de pauză, dar și după Marele Premiu al Azerbaidjanului, unde Max Verstappen s-a impus și a dominat cursa. Acesta va pune duminică presiune pe Oscar Piastri și Lando Norris, cei doi piloți de la McLaren din fruntea clasamentului.

Circuitul stradal din Singapore a găzduit primul Grand Prix în 2008. În 2024, australianul Daniel Ricciardo a obținut cel mai bun timp, 1:34.486, în cursa de 62 de tururi. Anul trecut, Lando Norris a reușit să câștige Marele Premiu din Singapore, fiind urmat pe podium de Max Verstappen și Oscar Piastri.

Programul Marelui Premiu din Singapore

Vineri

12:30: Prima sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

Sâmbătă

12:30: A treia sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

Duminică