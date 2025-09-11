x close
de Redacția Jurnalul    |    11 Sep 2025   •   13:08
Asia Express, din nou lider de audiență! Catinca și Calina au părăsit aseară Drumul Eroilor, la capătul primei curse pentru ultima șansă

Aseară, Antena 1 a difuzat prima cursă pentru ultima șansă din acest sezon Asia Express – Drumul Eroilor. O ediție intensă, cu răsturnări spectaculoase de situație, care a ținut publicul cu sufletul la gură și a făcut ca reality show-ul să fie din nou lider de audiență.

Difuzată în intervalul 20.31 – 00.06, ediția de ieri Asia Express a condus clasamentul la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 6.1 puncte de rating și 26.6% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea a înregistrat 5.4 puncte de rating și 23.7% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, segment pe care emisiunea de la Antena 1 a înregistrat 5.6 puncte de rating și 19% cotă de piață. Cursa pentru ultima șansă din Asia Express a fost în topul preferințelor pe toate segmentele de public și pe intervalul de intersecție cu noul show lansat la Pro TV,  La bine și la roast, reality show-ul de la Antena 1 înregistrând la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 6.2 puncte de rating şi 26.6% cota de piață, clasând Pro TV pe locul secund, cu 5.4 puncte de rating şi 22.9% cota de piață. În minutul de aur 20.53, peste 1.2 milioane de telespectatori au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

Competiția s-a desfășurat în orașul Naga, unde cele trei echipe intrate în cursă – Anda Adam și Joseph, Cristina Postu și Alina Pușcău, alături de Catinca și Calina – au avut de trecut printr-un adevărat purgatoriu menit ca, la final, să le transforme în niște oameni mai buni, mai umili, mai smeriți. De la confecționat lumânări, la făcut curățenie într-o piață filipineză și până la probe în care ploaia torențială a complicat fiecare pas, concurenții au trăit intens fiecare experiență.

Încă din careul de start, spiritele s-au încins, iar discuțiile aprinse dintre echipe au arătat că alianțele au început deja să se contureze, iar prieteniile au fost lăsate deoparte în fața competiției. Finalul a adus o surpriză uriașă. Deși se aflau la doar câțiva pași de pupitrul Irinei Fodor, Catinca și Calina au refuzat să ducă la bun sfârșit ultima misiune – aceea de a aduce o lumânare aprinsă. Acest gest le-a costat întreaga competiție, fiind depășite chiar pe ultima sută de metri de echipa formată din Cristina și Alina. Insigna a fost roșie, iar Catinca și Calina au părăsit Drumul Eroilor.

Competiția continuă duminică, de la ora 20:00, la Antena 1, într-un ton la fel de alert și savuros și cu un ritm și mai intens, pentru că acum adrenalina și-a făcut loc în absolut toate echipele.

Subiecte în articol: Asia Express - Drumul Eroilor
