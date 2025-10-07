Antena Stars, partener strategic media al Bucharest Fashion Week. Un eveniment care pune în valoare identitatea modei românești

Moda românească își consolidează poziția prin Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, desfășurat sub umbrela Council of Fashion Designers of Romania. Totodată, aderarea la European Fashion Alliance (EFA) – platformă ce reunește organizații de referință precum Fédération de la Haute Couture et de la Mode (Paris Fashion Week), Camera Nazionale della Moda Italiana (Milan Fashion Week), British Fashion Council, Fashion Council Germany, ModaLisboa sau Copenhagen Fashion Week – aduce România mai aproape de dialogul global al industriei și oferă brandurilor locale o vizibilitate sporită pe scena internațională.

Antena Stars devine vocea din culisele Bucharest Fashion Week, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale de modă găzduite în România. În perioada 15–17 octombrie, între 14:00 și 16:00, Geanina Ilieș va transmite live din studioul permanent al postului, aducând telespectatorilor interviuri exclusive cu designeri români, apariții speciale ale vedetelor și momente surprinse din spatele podiumului și de la evenimentele dedicate modei.

Bucharest Fashion Week aduce în atenție și temele care definesc prezentul industriei: sustenabilitatea, inovația și noile direcții creative. Membrii European Fashion Alliance, alături de designeri și lideri internaționali, vor împărtăși experiențe și idei care conectează scena locală la dialogul global al modei. Pentru creatorii români, această întâlnire înseamnă oportunitatea de a se alătura unor inițiative cu impact și de a-și face vocea auzită la nivel internațional.

Printre noutățile acestei ediții se numără evenimentul special organizat de MANOKHI, în colaborare cu Vogue Italia, programat pe 11 octombrie și co-găzduit de actrița Amy Jackson Westwick, cu participarea a 15 celebrități internaționale. Totodată, va fi prezentată defilarea Next Generation, dedicată tinerilor designeri, iar sub aceeași umbrelă va fi pusă în valoare colaborarea dintre VOL și designerul italian Massimiliano Giornetti, materializată în colecția SS26. Nu va lipsi nici continuarea parteneriatului cu Budapest Central European Fashion Week, deja consacrat ca tradiție în cadrul evenimentului.

Prin schimbul creativ dintre Bucharest Fashion Week și Budapest Central European Fashion Week, designeri din România și Ungaria reușesc să consolideze comunitățile prin dialog creativ, inovație și modă. Colaborarea reprezintă deschiderea unor noi perspective, facilitând deschiderea reală către piețe și consumatori europeni.

Agenda Bucharest Fashion Week include o serie de evenimente speciale, care vor fi surprinse de Antena Stars. Evenimentul rămâne o platformă de vizibilitate atât pentru talentele emergente, cât și pentru creatorii consacrați, cu prezentări semnate de designeri din România, Ucraina, Polonia și Georgia, dar și un show colectiv al designerilor din Republica Moldova. Totodată, competiția Fashion Talent Award va pune în valoare noua generație de creatori.

Toate aceste momente vor putea fi urmărite pe Antena Stars și AntenaPLAY, oferind telespectatorilor acces direct la culisele evenimentului care aduce Bucureștiul mai aproape de scena globală a modei.