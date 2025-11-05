Asia Express: Cursa pentru ultima șansă decide echipele ce ajung în etapa finală. Emisiunea, din nou lider detaşat de audiență

Telespectatorii vor afla în această seară, de la ora 20:30, când Irina va dezvălui punctele acumulate de fiecare echipă. Au fost zile intense, cu zâmbete și lacrimi, cu dureri fizice și nervi întinși la maximum pentru că Marea Finală din Seul apare deja la orizont. Asia Express – Drumul Eroilor a fost și aseară lider detașat de audiență, pe toate segmentele de public.

La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, show-ul a obținut o audiență medie de 6.5 puncte de rating și 24.3% cotă de piață,în timp ce postul de pe locul doi, Pro TV, a obținut 4.7 puncte de rating si 17.7 cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 6.2 puncte de rating și 19.1 % cotă de piață, în timp ce postul de pe locul doi, Pro TV, a obținut 4.3 puncte de rating și 13.2% cotă de piață. Show-ul de la Antena 1 a condus și la nivelul întregului public, obținând 5.5 puncte de rating și 17.2% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul doi, Pro TV, a obținut 4.7 puncte de rating și 14.6% cotă de piață. În minutul de aur, 21.09, peste 1.2 milioane de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.

Miercuri seara, de la ora 20:30, echipele ajung în inima culturii coreene, într-o etapă spectaculoasă inspirată din universul K-POP. Concurenții vor intra în pielea unor adevărați idoli coreeni și vor trebui să treacă prin toate etapele pregătirii pentru debutul unei trupe: de la alegerea unui nume de scenă și crearea unei imagini publice, până la realizarea primului poster promoțional.

Sub îndrumarea echipei unui studio local, concurenții vor fi provocați să creeze un concept vizual care să respecte standardele de frumusețe din Coreea de Sud. Vor merge în renumitul Seomun Market, unde vor trebui să cumpere accesorii potrivite pentru imaginea noii trupe, apoi vor realiza o ședință foto profesională, în care viitorul idol K-POP trebuie să fie complet mulțumit de rezultat. Posterul nu va fi însă gata până nu va atinge standardele de frumusețe coreene. Fiecare echipă va trebui să aleagă cinci dintre cele zece criterii ale perfecțiunii estetice, pe care le va aplica în editarea finală a imaginii trupei.

Aventura va continua cu o misiune muzicală dedicată celui mai iubit cântăreț de folk-rock coreean, Kim Kwangseok. Concurenții vor asculta una dintre piesele sale și vor încerca să transcrie fonetic versurile, pentru ca apoi să le cânte alături de idolul lor coreean și să descopere muralul care reprezintă cântecul ales.

Provocările nu se opresc aici. Următorul pas îi va duce pe concurenți la Bronx Dance Studio, unde vor avea parte de o lecție intensivă de dans. Sub ochii unui coregraf profesionist, echipele vor învăța o coregrafie complexă, pe care o vor prezenta în fața publicului coreean, în încercarea de a câștiga cel puțin 100 de urmăritori reali pe contul de Instagram al trupei lor. Totul, diseară, de la 20.30, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

