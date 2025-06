Chef Richard Abou Zaki și-a sărbătorit mama: ”Weekend-urile sunt pline pentru mine vara, dar de ziua ei mereu îmi rezerv timp pentru ea”

„În fiecare an îmi iau zi liberă atunci când e aniversarea mamei mele, oricât de ocupat aș fi. Weekend-urile sunt pline pentru mine vara, dar de ziua ei mereu îmi rezerv timp pentru ea”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

„Acum am petrecut o zi frumoasă la mare, aici, în Porto San Giorgio, unde se află și restaurantul Retroscena. Ne-am relaxat la plajă, iar de această pauză bineînțeles că cel mai mult s-a bucurat fiica mea, Carlottina. Ziua a culminat cu un prânz în familie, la care am sărbătorit-o pe mama. Au fost clipe cu totul speciale și m-am bucurat să o strâng în brațe și să îi spun a mia oară ce înseamnă ea pentru mine. Mereu am spus că legătura dintre mine și mama e cu totul specială. Și niciodată nu e prea mult să îi arăt cât de tare mă bucur să o am alături de mine”, a mărturisit Chef Richard. În perioada următoare, Chef Richard Abou Zaki va reveni în România pentru continuarea filmărilor Chefi la cuțite. Cel mai iubit cooking show din România va aduce multe noutăți și surprize în următorul sezon!

